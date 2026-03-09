Polski Związek Piłki Nożnej uruchomił sprzedaż otwartą biletów na mecz Polska - Albania, który odbędzie się 26 marca 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Za zobaczenie na żywo walki Biało-Czerwonych w barażach o mundial trzeba zapłacić od 90 do 240 złotych.

Dziś ruszyła otwarta sprzedaż biletów na mecz Polska - Albania na PGE Narodowym / Beata Zawadzka / East News

Polacy zagrają z Albanią 26 marca na PGE Narodowym w półfinale barażu o mundial.

Jakie rodzaje biletów można kupić i ile kosztują? Sprawdź w artykule.

Przed kadrą reprezentacji Polski tygodnie, które zdecydują o tym, czy zobaczymy zespół Jana Urbana na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Biało-Czerwoni w marcu muszą wygrać dwa spotkania, aby zapewnić sobie awans na mundial.

Pierwsze z nich, półfinał baraży zostanie rozegrany na PGE Narodowym 26 marca 2026 roku . Dziś ruszyła otwarta sprzedaż na to spotkanie. Zainteresowanie jest duże, o czym świadczy przekierowanie do kolejki po wejściu na stronę ze sprzedażą biletów.

Ceny biletów na mecz Polska - Albania

Bilety można kupić wyłącznie za pośrednictwem strony prowadzonej przez PZPN. Piłkarska centrala w komunikacie dotyczącym spotkania poinformowała, ile kosztują bilety na mecz z Albańczykami. Podział wygląda następująco:

90 zł - osoby ze znaczną niepełnosprawnością z opiekunem i osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim z opiekunem,

120 zł - bilet III kategorii,

160 zł - bilet rodzinny dla dziecka do 12. roku życia i jego opiekuna,

180 zł - bilety II kategorii,

240 zł - bilety I kategorii.

PZPN poinformował też, że zakup biletów w dniu meczu na PGE Narodowym nie będzie możliwy.

Najlepsze miejsca na Stadionie Narodowym

Wybierając miejsce na PGE Narodowym, warto zwrócić uwagę na konkretne sektory, które zapewniają najlepszy widok na boisko. Dobrą widoczność oferują miejsca w sektorach D15 i D16, położone za bramkami, co gwarantuje zobaczenie ważnych akcji z bliska. Dobre warunki do oglądania spotkania zapewniają także sektory C1,C2,C3,C4 , które znajdują się w centralnej części stadionu.

Dla osób, które mogą sobie pozwolić na większy wydatek, są jeszcze sektory VIP. To miejsca zlokalizowane na niższych poziomach stadionu, co zapewnia kibicom bliskość boiska i dobrą widoczność rozgrywek. Ich główną zaletą jest nie tylko położenie, ale także podwyższony standard - obejmują wygodne siedzenia oraz dostęp do stref VIP, gdzie można liczyć na dodatkowe udogodnienia.

Przed zakupem biletu warto zajrzeć na interaktywną mapę PGE Narodowego. Dzięki umieszczonym tam zdjęcia można dokładnie zobaczyć, jaką widoczność gwarantuje konkretny sektor stadionu.

Co z biletami na finał baraży MŚ 2026?

Choć wciąż nie jest jasne, czy reprezentację Polski zobaczymy w finale baraży, to sprzedaż biletów na finał została już uruchomiona 12 lutego 2026 r. W drugim półfinałowym spotkaniu Ukraina zagra ze Szwecją i to od losów tego spotkania będzie zależało, gdzie potencjalnie zobaczymy zespół Jana Urbana.

Jeśli Polska wygra z Albanią, a Ukraina ze Szwecją, to finał baraży odbędzie się 31 marca 2026 r. na Estadio Ciudad de Valencia w hiszpańskiej Walencji. Jeśli z to Szwedzi okażą się lepsi od Ukraińców, to mecz Szwecja - Polska odbędzie się 31 marca 2026 r. na stadionie Strawberry Arena w Solnie.

PZPN w tej sytuacji przewiduje dwie opcje. Zakupu biletów można dokonać na wybrany mecz lub oba spotkania. W przypadku zakupu biletu na jeden mecz, kibic zyskuje prawo wstępu na to konkretne spotkanie lub - jeśli mecz się nie odbędzie - otrzyma zwrot środków za zakupiony bilet. Natomiast decydując się na zakup biletu na oba spotkania, kibic uzyskuje gwarancję wstępu na mecz z udziałem reprezentacji Polski oraz zwrot środków za ten mecz, w którym reprezentacja Polski ostatecznie nie wystąpi. Zwrot pieniędzy za bilet na mecz, który nie dojdzie do skutku, nastąpi po rozstrzygnięciu półfinałów baraży.