Pietuszewski w "hymnie o futbolu"

Czy nie ze względu na takie akcje kochamy futbol? Ilu piłkarzy w lidze portugalskiej potrafi zrobić taką "kiwkę", jaką popisał się wczoraj Pietuszewski? Niewielu - ocenili komentatorzy Canal 11 nazywając akcję Polaka "hymnem o futbolu".

Lizbońska telewizja sportowa odnotowała, że młody Polak dzięki niedzielnej bramce stał się najmłodszym w historii rywalizacji Benfiki z FC Porto obcokrajowcem, który uzyskał bramkę.

W komentarzach po niedzielnym klasyku w Lizbonie przeważa opinia, że Pietuszewski jest odważny na boisku, podejmuje szybkie decyzje w trakcie meczu, ale ma również zdolność adaptacji w nowym otoczeniu.

Komentatorzy dziennika sportowego "A Bola" uważają, że pochodzący z Białegostoku nastolatek wszedł do pierwszego zespołu FC Porto tak pewnie, jakby od lat grał w drużynach juniorskich tego klubu. Wskazują, że młody Polak swoimi akcjami ożywia grę tej drużyny, a jedną z jego cech jest dobra technika.

Drugi gol Polaka dla FC Porto

Także wydawany w Porto dziennik sportowy "O Jogo" poświęca dużo miejsca wyjściu Pietuszewskiego z kontratakiem i efektownemu zmyleniu przez niego doświadczonego argentyńskiego obrońcy Nicolasa Otamendiego w 40. minucie spotkania.

"Młody polski skrzydłowy zrobił zwód wysokiej klasy, 'usadził' Otamendiego, a następnie strzelił gola dla FC Porto" - opisał w poniedziałkowym wydaniu akcję, po której Pietuszewski zdobył bramkę dla "Smoków". To jego drugie trafienie w lidze portugalskiej.

Z kolei dziennik "Correio da Manha" oraz związana z nim stacja telewizyjna CMTV nazywając Pietuszewskiego "geniuszem" oraz "cudownym dzieckiem" spodziewają się dalszego rozkwitu talentu tego nastolatka.

"Ciekawe czym nas jeszcze ten 17-latek zaskoczy?" - podsumowali retorycznym pytaniem komentatorzy portugalskiej stacji telewizyjnej.