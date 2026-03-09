Oskar Pietuszewski został okrzyknięty przez portugalskie media "geniuszem" i "cudownym dzieckiem" po niedzielnym klasyku FC Porto z Benficą Lizbona (2:2). Nastolatek z Białegostoku zdobył w tym meczu kapitalną bramkę dla swojego zespołu.
- Telewizja Canal 11 uznała Polaka za najlepszego zawodnika meczu, wystawiając mu 8 punktów na 10 możliwych.
- Pietuszewski został najmłodszym w historii rywalizacji Benfiki z FC Porto obcokrajowcem, który zdobył gola.
Dziennik "Record" przypomniał pomeczową złość trenera gospodarzy Jose Mourinho, który ocenił, że swoim golem Pietuszewski ośmieszył defensywę "Orłów".
Z kolei telewizja Canal 11 uznała 17-letniego Polaka za najlepszego zawodnika ekipy gości w niedzielnym meczu, dając mu "ósemkę" w 10-stopniowej skali.
Komentatorzy stacji podkreślili jego wysokie umiejętności, w szczególności drybling, po którym zdobył on gola.