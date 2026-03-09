Groźny wypadek w Zielonej Górze w Lubuskiem. Balon pasażerski zahaczył o jeden z budynków w rejonie ulicy Chrobrego. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Balon, który zahaczył o jeden z budynków w Zielonej Górze / Gorąca Linia RMF FM

Do groźnego wypadku doszło o poranku w Zielonej Górze. W rejonie ul. Chrobrego balon pasażerki zahaczył o blok.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Piłat, dwie osoby opuściły kosz o własnych siłach.

Według wstępnych informacji w środku znajdowała się też trzecia osoba, która wypadła z niego. Trwają jej poszukiwania.

Z relacji świadków wiemy, że jedna osoba była jeszcze dodatkowo w koszu. Najprawdopodobniej wypadła. Na miejscu działa kilka zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej - powiedział dziennikarzowi RMF FM Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży pożarnej.

Służby na miejscu zajmują się zabezpieczeniem miejsca oraz wyjaśnieniem okoliczności tego wypadku.