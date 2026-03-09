Niecodzienna interwencja policji w jednym z wieżowców w Elblągu. Mieszkaniec bloku przy ul. Płk. Dąbka przeżył prawdziwy szok, gdy w swojej łazience natknął się na metrowego węża. Na miejsce wezwano służby, które szybko potwierdziły, że nietypowy lokator to wąż zbożowy.

Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór. Mężczyzna, który wrócił do swojego mieszkania przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie), nie spodziewał się, że w łazience czeka na niego niespodzianka.

"Wcześniej, gdy opuszczał mieszkanie, takiego lokatora w nim nie było" - informują policjanci. Zaskoczony właściciel natychmiast zadzwonił na numer alarmowy, prosząc o pomoc.

Na miejsce przyjechali policjanci, którzy szybko zorientowali się, że w łazience pod prysznicem znajdował się metrowy wąż zbożowy.

Na miejsce wezwano lekarza weterynarii, który przejął nietypowego gościa. Wstępnie ustalono, że wąż najprawdopodobniej uciekł swojemu właścicielowi i przedostał się do innego mieszkania kanałem wentylacyjnym lub odpływem.

Wąż zbożowy - popularny, ale niegroźny

Wąż zbożowy nie jest jadowity i często wybierany jest do hodowli domowej.

W naturalnych warunkach występuje w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych - od południowego New Jersey, przez Florydę, aż po wschodnią Luizjanę.