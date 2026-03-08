Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę na terenie leśnym w miejscowości Józefowo w Wielkopolsce. Podczas prac związanych ze zbiorem szyszek przewróciła się ładowarka teleskopowa, w wyniku czego zginął 59-latek, a 49-latek jest w stanie krytycznym.

/ Shutterstock

59-latek zginął, gdy przewróciła się ładowarka teleskopowa podczas prac leśnych w Józefowie.

49-latek jest w stanie krytycznym i został przetransportowany do szpitala w Poznaniu.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Wypadek podczas zbioru szyszek w Józefowie

Do zdarzenia doszło w godzinach przedpołudniowych podczas prac prowadzonych w lesie. Robotnicy zajmowali się zbiorem szyszek, do czego wykorzystywana była specjalistyczna ładowarka teleskopowa wyposażona w kosz roboczy.

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że z niewyjaśnionych na razie przyczyn maszyna przewróciła się w trakcie pracy.

W momencie wypadku w koszu na wysokości około 10 metrów znajdowało się dwóch mężczyzn w wieku 59 i 49 lat. Trzeci pracownik - również 59-latek - obsługiwał ładowarkę z kabiny pojazdu.

Tragiczny wypadek podczas zbioru szyszek

Jak przekazała policja, 59-latek zginął na miejscu, a 49-latek jest w stanie krytycznym. Ratownicy przetransportowali go do szpitala w Poznaniu, gdzie lekarze walczą o jego życie.

Obrażeń doznał także operator maszyny, 59-letni mężczyzna znajdujący się w kabinie ładowarki. Trafił on do szpitala w Nowym Tomyślu. Na miejscu zdarzenia prowadzone były czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.