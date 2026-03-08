Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Marian Koral, współzałożyciel jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm w Polsce i jeden z najbogatszych Polaków. Miał 74 lata. Informację o jego śmierci potwierdziło Onetowi kierownictwo rodzinnego przedsiębiorstwa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę w kościele św. Ducha w Nowym Sączu.

Nie żyje Marian Koral (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Marian Koral urodził się i wychował w Nowym Sączu. Wraz z bratem Józefem w 1979 roku postanowił zrealizować marzenie o własnym biznesie. Ich pierwsze kroki nie były łatwe - zaczynali od niewielkiej cukierni i koktajlbaru w Limanowej.

Bracia Koral od początku stawiali na jakość i tradycję. Ich lody szybko zyskały uznanie lokalnej społeczności, a wieść o wyjątkowym smaku rozchodziła się błyskawicznie. Z roku na rok firma rosła w siłę, a nazwisko Koral stało się synonimem słodkiej przyjemności i letnich wspomnień.

Sukces, który przerósł najśmielsze oczekiwania

Dziś marka Koral to nie tylko lody - to symbol polskiej przedsiębiorczości, rodzinnych wartości i konsekwencji w dążeniu do celu. Firma, która wyrosła z niewielkiej cukierni, obecnie należy do ścisłej czołówki producentów lodów w Polsce. Jej produkty można znaleźć w każdym zakątku kraju, a charakterystyczne logo z nazwiskiem założycieli rozpoznaje niemal każdy.

Obecnie stery w firmie przejęło młodsze pokolenie - Izabela, Monika i Michał Koral, dzieci Józefa.

W ostatnim rankingu magazynu Forbes rodzina Koralów znalazła się na 70. miejscu najbogatszych Polaków, a ich majątek oszacowano na imponujące 1,79 miliarda złotych.

Ostatnie pożegnanie

Pogrzeb Mariana Korala odbędzie się 11 marca w Nowym Sączu. Msza żałobna zostanie odprawiona o godzinie 13:00 w kościele św. Ducha, a o 15:00 kondukt żałobny uda się na cmentarz przy ul. Rejtana.