"Po pierwsze Przemysław Czarnek, przerzucając odpowiedzialność za wysokie ceny paliw na rząd, mówi nieprawdę. Powodem jest chaos na rynkach i destabilizacja Bliskiego Wschodu. Rząd tych cen sam nie podniósł" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Miłosz Motyka, minister energii, polityk PSL. "Jeśli ceny nadal będą rosły w wyniku braku odpowiedniej podaży surowca, także na rynku, to rząd będzie podejmował w tej sprawie działania. Pracujemy nad tym od dawna, zanim jeszcze Przemysław Czarnek został kandydatem na zderzaka" - dodał Motyka, odnosząc się do dzisiejszej propozycji Czarnka, który w weekend został ogłoszony kandydatem PiS na ewentualnego premiera, jeśli partia wygrałaby wybory w 2027 roku.

Ceny paliw w górę

Ceny amerykańskiej ropy WTI oraz europejskiej Brent przekroczyły 100 dolarów za baryłkę. To poziom, którego nie widziano na giełdach od marca 2022 roku, czyli inwazji Rosji na Ukrainę. Ta cena to także wynik wyboru Teheranu - Mojtaba Khamenei, syn zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach ajatollaha, został wybrany nowym najwyższym duchowym przywódcą Iranu.

Składam projekt ustawy z podpisami posłów Prawa i Sprawiedliwości, który obniża czasowo podatek VAT z 23 do 8 proc. i obniża akcyzę na paliwo mniej więcej o 10-9 proc. - powiedział w poniedziałek o poranku Przemysław Czarnek na konferencji prasowej . O to na początku Tomasz Terlikowski pytał Miłosza Motykę.

Miłosz Motyka o reakcji rządu i propozycji Przemysława Czarnka

Przemysław Czarnek, przerzucając odpowiedzialność za wysokie ceny paliw na rząd, mówi nieprawdę (...). Rozmawiałem z ministrem Domańskim (ministrem finansów i gospodarki - przyp. red.), analizujemy sytuację. Jeśli ceny nadal będą rosły w wyniku braku odpowiedniej podaży surowca, także na rynku, to rząd będzie podejmował w tej sprawie działania. Pracujemy nad tym od dawna, zanim jeszcze Przemysław Czarnek został kandydatem na zderzaka - powiedział minister energii, polityk PSL.

Wiemy jednak, z czym może się wiązać mocna ingerencja w rynek. Nawiązuję tutaj do polityki paliwowej - dodał Miłosz Motyka, informują przy okazji że - w kontekście kwestii sprzedaży benzyny przy zachodniej granicy - "żadnej reglamentacji nie będzie".

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM dopytał, czy na pewno mamy zapewnione takie zapasy paliw, żeby nie było awarii dystrybutorów - przypominając sytuację sprzed kilku lat, kiedy rozpoczęła się putinowska inwazja na Ukrainę.

Tak, mieliśmy awarię dystrybutorów, mieliśmy kryzys paliwowy, mieliśmy przerwane dostawy akurat wtedy, kiedy żadnego konfliktu na Bliskim Wschodzie nie było. Mieliśmy konflikt - z Rosją - ale sytuacja na rynkach była dużo spokojniejsza. Mieliśmy wtedy obniżkę VAT-u, ale cena benzyny była wyższa niz dziś ze względu na rekordowe marże Orlenu. To zresztą zostało wskazane dość jednoznacznie, porównując wówczas ceny paliwa w Polsce i w Czechach. Orlen dostarczając to samo paliwo za Daniela Obajtka w Czechach i w Polsce - tam ceny były niższe. Dzisiaj jest odwrotna sytuacja (...). Dostawy, które są realizowane przez Naftoport, wskazują na to, że ta podaż surowca na rynek będzie rosła szybciej niż popyt - przypomniał Miłosz Motyka o czasie rządów ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego.

