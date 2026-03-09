Niebo nad Nadrenią-Palatynatem w Niemczech rozświetliła w niedzielę potężna, jasna kula ognia. Nie była to jednak zwykła spadająca gwiazda, tylko meteor, który z hukiem wszedł w atmosferę. Choć wyglądało to spektakularnie, nie obyło się bez strat materialnych – spadające fragmenty meteoru uszkodziły kilka dachów. Zjawisko było widziane również w innych regionach Niemiec, a także w sąsiedniej Holandii.
"Czy ktoś jeszcze widział ten ognisty meteor?", "Był niesamowicie jasny i zostawił długi, świetlisty ślad!", "Słyszeliście ten huk?!" - takie wpisy zalały internet tuż po zdarzeniu. W ciągu kilku minut pojawiły się dziesiątki zdjęć i nagrań w sieci.