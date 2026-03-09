Niestety, nie obyło się bez strat materialnych. Jak poinformowała lokalna policja, w Koblenz-Güls fragment meteorytu przebił dach jednego z domów, pozostawiając w nim dziurę wielkości ludzkiej stopy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Podobne zgłoszenia o uszkodzeniach napływały także z innych miejscowości Nadrenii-Palatynatu.

Co spadło z nieba?

Widok płonącej kuli na niebie oraz towarzyszący jej huk sprawiły, że w wielu miejscach wybuchła panika. Policja w Osnabrück w Dolnej Saksonii odebrała liczne telefony od zaniepokojonych mieszkańców, którzy podejrzewali katastrofę lotniczą. Świadkowie relacjonowali jasny ognisty ślad na niebie, po czym obiekt miał spaść na ziemię między Georgsmarienhütte a Osnabrück - informuje lokalna policja. Szybko jednak wykluczono udział samolotu - winowajcą okazał się być kosmiczny przybysz.

Również w okolicach Stade, na zachód od Hamburga, służby ratunkowe zostały postawione w stan gotowości po zgłoszeniu rzekomego upadku części samolotu lub innego obiektu na pole kukurydzy. Po intensywnych poszukiwaniach nie odnaleziono jednak żadnych szczątków.

Eksplozja na niebie

Według informacji przekazanych przez niemieckie centrum zarządzania kryzysowego, meteor wszedł w atmosferę z ogromną prędkością, wywołując eksplozję słyszalną w wielu miejscowościach.

Większość obiektu spłonęła w atmosferze, jednak niektóre fragmenty dotarły do powierzchni ziemi, powodując szkody materialne. Ostateczna skala zniszczeń nie jest jeszcze znana - trwa szacowanie strat.