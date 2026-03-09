Pogoda na czwartek 12.03. Może zagrzmieć

Noc ze środy na czwartek znów chłodna - na północnym wschodzie temperatura spadnie do 0°C, a przy gruncie nawet do -2°C. Na zachodzie i południu będzie cieplej, do 5°C.

Czwartek przyniesie nam zmienną pogodę. Na niebie pojawi się umiarkowane, a miejscami nawet duże zachmurzenie. W wielu regionach kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie lokalnie możliwe są także burze. W ciągu dnia termometry pokażą od 12-13°C na północy, przez 17°C na południu, po 8-11°C nad morzem.

Wiatr będzie na ogół słaby, nad morzem umiarkowany, a w rejonach podgórskich Sudetów chwilami porywisty, z kierunku południowego i południowo-zachodniego. Podczas burz wiatr może być silniejszy.

Prognoza na czwartek / IMGW / Zrzut ekranu

Pogoda na piątek 13.03. Słońce wraca

Noc z czwartku na piątek zapowiada się dość chłodno - temperatura spadnie do 1-5°C, a w kotlinach górskich może być jeszcze zimniej, nawet do -1°C.

W ciągu dnia na zachodzie i północy Polski pojawi się więcej słońca - zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. We wschodniej, centralnej i południowo-wschodniej części kraju nadal mogą występować większe chmury i przelotne deszcze, ale nie zabraknie też chwil ze słońcem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 16°C, a nad morzem będzie nieco chłodniej - od 8 do 12°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak na zachodzie i północy okresami może być porywisty, a nad morzem chwilami dość silny. Powieje z południowego zachodu i południa.

Pogoda na sobotę 14.03. Ciepło, ale z przelotnym deszczem

W sobotę przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północnym zachodzie oraz we wschodniej i południowo-wschodniej części Polski.

W ciągu dnia termometry pokażą od 13 do 18°C, a nad morzem będzie nieco chłodniej, od 8 do 12°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na wschodzie i południu może chwilami mocniej powiać.

Niedziela 15.03. Słoneczne zakończenie tygodnia

Niedziela przyniesie na południowym wschodzie więcej słońca, w innych regionach zachmurzenie umiarkowane, miejscami większe. Przelotne opady deszczu możliwe głównie na północy i w centrum kraju. Temperatura w dzień od 14°C do 18°C, na północnym zachodzie od 11°C do 13°C, nad morzem od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.