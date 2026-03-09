Rozpoczynający się tydzień przyniesie prawdziwie wiosenną aurę. Nie zabraknie słońca, ale pojawią się też opady, a nawet burze – w niektórych regionach warto będzie mieć pod ręką nie tylko okulary przeciwsłoneczne, ale również parasol.

  • Przed nami tydzień z prawdziwie wiosenną pogodą - nie zabraknie słońca, ale pojawią się też przelotne deszcze i lokalne burze.
  • Sprawdź szczegółową prognozę na każdy dzień i dowiedz się, kiedy warto mieć przy sobie parasol, a kiedy okulary przeciwsłoneczne.
Pogoda na poniedziałek 9.03

Poniedziałek zapowiada się bardzo pogodnie niemal w całym kraju. Słońce będzie świecić przez większość dnia, a tylko na zachodzie pojawi się więcej chmur.

Najcieplej będzie na południu i zachodzie - nawet do 18°C. W centrum termometry pokażą około 15°C, a na północnym wschodzie i nad morzem będzie nieco chłodniej - od 9°C do 10°C. Wiatr słaby, tylko miejscami, zwłaszcza w górach, może być silniejszy.

Wtorek 10.03. Uwaga na przelotne deszcze

We wtorek w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, jedynie na południowym zachodzie okresami wzrośnie do dużego i tam miejscami może wystąpić słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 9°C na Helu i 10°C na Kaszubach, przez 14-15°C na większości kraju, do 16°C miejscami na południu.

Wiatr na północy będzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty. W rejonach podgórskich Karpat wiatr okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunku południowo-zachodniego i południowego. Wysoko w Karpatach porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h.

Środa 11.03. Burze na horyzoncie

Noc z wtorku na środę będzie chłodna - na większości obszaru temperatura spadnie do 0-3°C, a na południowym wschodzie będzie nieco cieplej, od 5 do 6°C. Na północy, przy gruncie, termometry mogą pokazać nawet -2°C.

W środę pogoda będzie bardzo zróżnicowana. Na północnym wschodzie czeka nas sporo słońca i niewielkie zachmurzenie. W pozostałych regionach niebo będzie bardziej pochmurne, a miejscami - zwłaszcza na południu, zachodzie i na Pomorzu - mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na zachodzie kraju możliwe są także burze.

W ciągu dnia zrobi się znacznie przyjemniej - temperatura wzrośnie do 12-17°C, a nad morzem będzie nieco chłodniej, od 8 do 11°C. Wiatr będzie na ogół słaby, tylko w rejonach podgórskich umiarkowany i chwilami silniejszy, z południowego zachodu i zachodu. Podczas burz porywy wiatru mogą być mocniejsze.

Pogoda na czwartek 12.03. Może zagrzmieć

Noc ze środy na czwartek znów chłodna - na północnym wschodzie temperatura spadnie do 0°C, a przy gruncie nawet do -2°C. Na zachodzie i południu będzie cieplej, do 5°C.

Czwartek przyniesie nam zmienną pogodę. Na niebie pojawi się umiarkowane, a miejscami nawet duże zachmurzenie. W wielu regionach kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie lokalnie możliwe są także burze. W ciągu dnia termometry pokażą od 12-13°C na północy, przez 17°C na południu, po 8-11°C nad morzem.

Wiatr będzie na ogół słaby, nad morzem umiarkowany, a w rejonach podgórskich Sudetów chwilami porywisty, z kierunku południowego i południowo-zachodniego. Podczas burz wiatr może być silniejszy.

Pogoda na piątek 13.03. Słońce wraca

Noc z czwartku na piątek zapowiada się dość chłodno - temperatura spadnie do 1-5°C, a w kotlinach górskich może być jeszcze zimniej, nawet do -1°C.

W ciągu dnia na zachodzie i północy Polski pojawi się więcej słońca - zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. We wschodniej, centralnej i południowo-wschodniej części kraju nadal mogą występować większe chmury i przelotne deszcze, ale nie zabraknie też chwil ze słońcem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 16°C, a nad morzem będzie nieco chłodniej - od 8 do 12°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak na zachodzie i północy okresami może być porywisty, a nad morzem chwilami dość silny. Powieje z południowego zachodu i południa.

Pogoda na sobotę 14.03. Ciepło, ale z przelotnym deszczem

W sobotę przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północnym zachodzie oraz we wschodniej i południowo-wschodniej części Polski.

W ciągu dnia termometry pokażą od 13 do 18°C, a nad morzem będzie nieco chłodniej, od 8 do 12°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale na wschodzie i południu może chwilami mocniej powiać.

Niedziela 15.03. Słoneczne zakończenie tygodnia

Niedziela przyniesie na południowym wschodzie więcej słońca, w innych regionach zachmurzenie umiarkowane, miejscami większe. Przelotne opady deszczu możliwe głównie na północy i w centrum kraju. Temperatura w dzień od 14°C do 18°C, na północnym zachodzie od 11°C do 13°C, nad morzem od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.