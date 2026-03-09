Rozpoczynający się tydzień przyniesie prawdziwie wiosenną aurę. Nie zabraknie słońca, ale pojawią się też opady, a nawet burze – w niektórych regionach warto będzie mieć pod ręką nie tylko okulary przeciwsłoneczne, ale również parasol.
- Przed nami tydzień z prawdziwie wiosenną pogodą - nie zabraknie słońca, ale pojawią się też przelotne deszcze i lokalne burze.
- Sprawdź szczegółową prognozę na każdy dzień i dowiedz się, kiedy warto mieć przy sobie parasol, a kiedy okulary przeciwsłoneczne.
Poniedziałek zapowiada się bardzo pogodnie niemal w całym kraju. Słońce będzie świecić przez większość dnia, a tylko na zachodzie pojawi się więcej chmur.
Najcieplej będzie na południu i zachodzie - nawet do 18°C. W centrum termometry pokażą około 15°C, a na północnym wschodzie i nad morzem będzie nieco chłodniej - od 9°C do 10°C. Wiatr słaby, tylko miejscami, zwłaszcza w górach, może być silniejszy.