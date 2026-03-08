Co najmniej 4 osoby zginęły, a 10 zostało rannych w izraelskim nalocie na budynek w centrum Bejrutu, stolicy Libanu. Celem ataku było mieszkanie w budynku hotelu Ramada – poinformowało libańskie ministerstwo zdrowia. Izrael przekazał, że uderzenie było wymierzone w dowódców elitarnej jednostki Al-Kuds irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji działających w Libanie. Według izraelskiej armii mieli oni przygotowywać ataki na Izrael.

Irańskie drony uderzyły w nocy z soboty na niedzielę w lotnisko w Kuwejcie i port w Bahrajnie, a izraelskie lotnictwo po raz pierwszy od rozpoczęcia walk zbombardowało centrum Bejrutu. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 10 zostało rannych. To pierwszy nalot na ścisłe centrum Bejrutu od czasu wznowienia walk między Izraelem a Hezbollahem w ubiegłym tygodniu. W budynku hotelu przebywały osoby, które uciekły przed walkami z południa Libanu i południowych dzielnic stolicy. Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje Lider izraelskiej opozycji wezwał rząd do zniszczenia irańskich pól naftowych i obalenia władz w Teheranie. Kikanaście godzin temu prezydent USA Donald Trump zapowiedział natomiast "bardzo mocne" uderzenie na Iran, nie wykluczając "całkowitego zniszczenia wybranych obszarów i grup ludzi". W sobotę późnym wieczorem czasu polskiego siły Izraela i USA uderzyły w bazę naftową w północno-zachodnim Teheranie. W stolicy Iranu mieszka ok. 10 mln ludzi. Wybuchł potężny pożar, a świadkowie określają sytuację jako "apokaliptyczną". "Times of Israel" napisał, że był to pierwszy przypadek od początku obecnej wojny, kiedy Izrael zaatakował infrastrukturę narodową Iranu. Więcej informacji wkrótce.

