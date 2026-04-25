Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego jednogłośnie zdecydowała o pośmiertnym przyznaniu tego prestiżowego wyróżnienia Łukaszowi Litewce. Tragicznie zmarły poseł i społecznik został doceniony za swoje wieloletnie zaangażowanie na rzecz mieszkańców regionu, działalność charytatywną oraz niezłomną postawę obywatelską.

Łukasz Litewka / Marcin Obara / PAP

Łukasz Litewka został pośmiertnie uhonorowany Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Decyzja kapituły była jednogłośna i ponad podziałami politycznymi.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Członkowie Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu pośmiertnie Łukaszowi Litewce najwyższego wyróżnienia regionalnego. Jak podkreślili przedstawiciele różnych środowisk politycznych i społecznych, decyzja ta jest wyrazem uznania dla całokształtu działalności zmarłego posła.

"To symboliczne uhonorowanie jego ogromnego zaangażowania społecznego, działalności charytatywnej oraz pracy na rzecz mieszkańców naszego regionu. Jego działania pozostawiły trwały ślad w ludziach, którym pomógł, i w wartościach, które promował" - napisał radny sejmiku Bartłomiej Kowalski.

Złota Odznaka - najwyższe wyróżnienie regionu

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego to najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane osobom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego lub społecznego regionu. Złota odznaka, którą pośmiertnie otrzymał Łukasz Litewka, jest najwyższym stopniem tego odznaczenia.

Wyróżnienie to trafia wyłącznie do osób, których działalność wywarła znaczący i trwały wpływ na życie mieszkańców województwa.

Tragiczna śmierć posła z Sosnowca