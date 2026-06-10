Polska aktywistka Monika Silva została znaleziona martwa w swoim domu w nadmorskiej miejscowości Montanita w ekwadorskiej prowincji Santa Elena. Okoliczności jej śmierci pozostają niewyjaśnione. W sprawie wszczęto postępowanie, a Unia Europejska apeluje o przeprowadzenia "szybkiego, niezależnego i przejrzystego śledztwa".
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Ciało aktywistki odnaleziono w poniedziałek. Informację o rozpoczęciu dochodzenia potwierdziły lokalna prokuratura oraz minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg. Śledczy mają ustalić dokładne przyczyny zgonu.
Minister Reimberg zasugerował, że jedną z rozważanych hipotez może być samobójstwo. Dotychczas nie przedstawiono jednak dowodów potwierdzających tę wersję wydarzeń. O sprawie informują ekwadorskie media, w tym dziennik "El Universo" czy "La Historia".