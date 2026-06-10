W oświadczeniu podkreślono konieczność przeprowadzenia "szybkiego, niezależnego i przejrzystego śledztwa". Zwrócono także uwagę na zagrożenia, z jakimi mogą mierzyć się działacze społeczni i obrońcy praw człowieka w Ekwadorze.

"Unia Europejska przypomina o znaczeniu ochrony obrońców praw człowieka, dziennikarzy oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a także o potrzebie zapewnienia im bezpiecznych warunków działania" - napisano w komunikacie.

Jak podaje telewizja Ecuavisa, Monika Silva mieszkała w Ekwadorze od ponad dekady razem z rodziną. Była związana z Fundacją La Integridad, zajmującą się ujawnianiem przypadków korupcji, szczególnie dotyczących ochrony środowiska i zamówień publicznych.

Według lokalnych mediów kilka miesięcy temu aktywistka informowała w mediach społecznościowych o otrzymywanych groźbach śmierci. Dzięki swojej działalności była znaną postacią w prowincji Santa Elena i angażowała się w działania przeciwko nadużyciom oraz nieprawidłowościom w życiu publicznym.