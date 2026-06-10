​Polska aktywistka Monika Silva została znaleziona martwa w swoim domu w nadmorskiej miejscowości Montanita w ekwadorskiej prowincji Santa Elena. Okoliczności jej śmierci pozostają niewyjaśnione. W sprawie wszczęto postępowanie, a Unia Europejska apeluje o przeprowadzenia "szybkiego, niezależnego i przejrzystego śledztwa".

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Nie żyje Monika Silva

Ciało aktywistki odnaleziono w poniedziałek. Informację o rozpoczęciu dochodzenia potwierdziły lokalna prokuratura oraz minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg. Śledczy mają ustalić dokładne przyczyny zgonu.

Minister Reimberg zasugerował, że jedną z rozważanych hipotez może być samobójstwo. Dotychczas nie przedstawiono jednak dowodów potwierdzających tę wersję wydarzeń. O sprawie informują ekwadorskie media, w tym dziennik "El Universo" czy "La Historia".

Śledztwo ws. śmierci Moniki Silvy

Delegacja Unii Europejskiej w Ekwadorze opublikowała komunikat, w którym wyraziła zaniepokojenie śmiercią "europejskiej obywatelki i aktywistki antykorupcyjnej". Przedstawiciele UE przekazali również kondolencje rodzinie i bliskim Moniki Silvy.

W oświadczeniu podkreślono konieczność przeprowadzenia "szybkiego, niezależnego i przejrzystego śledztwa". Zwrócono także uwagę na zagrożenia, z jakimi mogą mierzyć się działacze społeczni i obrońcy praw człowieka w Ekwadorze.

"Unia Europejska przypomina o znaczeniu ochrony obrońców praw człowieka, dziennikarzy oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a także o potrzebie zapewnienia im bezpiecznych warunków działania" - napisano w komunikacie.

Jak podaje telewizja Ecuavisa, Monika Silva mieszkała w Ekwadorze od ponad dekady razem z rodziną. Była związana z Fundacją La Integridad, zajmującą się ujawnianiem przypadków korupcji, szczególnie dotyczących ochrony środowiska i zamówień publicznych.

Według lokalnych mediów kilka miesięcy temu aktywistka informowała w mediach społecznościowych o otrzymywanych groźbach śmierci. Dzięki swojej działalności była znaną postacią w prowincji Santa Elena i angażowała się w działania przeciwko nadużyciom oraz nieprawidłowościom w życiu publicznym.

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