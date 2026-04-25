​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I i II stopnia przed silnym wiatrem na północy kraju oraz I stopnia w centralno-wschodniej Polsce. Ostrzeżenia obejmują 13 województw. Dla rejonu Wybrzeża i części woj. małopolskiego wydano również alert RCB.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem / East News

Ostrzeżenia II stopnia obejmują północną część województwa pomorskiego i północno-wschodnią województwa zachodniopomorskiego. Średnia prędkość wiatru na tych obszarach wyniesie do 55 km/h, w porywach do 95 km/h.

Alertem I stopnia objęto pozostałą część Pomorza oraz rejon od północnego zachodu po wschodnią część województwa zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje również w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim oraz w części kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego i małopolskiego. Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, a w porywach do 75 km/h.