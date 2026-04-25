​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I i II stopnia przed silnym wiatrem na północy kraju oraz I stopnia w centralno-wschodniej Polsce. Ostrzeżenia obejmują 13 województw. Dla rejonu Wybrzeża i części woj. małopolskiego wydano również alert RCB.

  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Ostrzeżenia II stopnia obejmują północną część województwa pomorskiego i północno-wschodnią województwa zachodniopomorskiego. Średnia prędkość wiatru na tych obszarach wyniesie do 55 km/h, w porywach do 95 km/h.

Alertem I stopnia objęto pozostałą część Pomorza oraz rejon od północnego zachodu po wschodnią część województwa zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje również w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim oraz w części kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego i małopolskiego. Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, a w porywach do 75 km/h.

Pogoda. Alert RCB dla 3 województw

W sobotę obowiązuje również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłany do odbiorców w północnej części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. "Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" - ostrzega RCB.

Ponadto na noc z soboty na niedzielę i na niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert także przed prognozowanym silnym wiatrem dla części województwa małopolskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, gorlicki, miechowski, nowosądecki, Nowy Sącz, proszowicki, tarnowski i Tarnów).

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia. 

