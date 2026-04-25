​Sąd zdecydował o trzymiesięcznej izolacji 57-letniego kierowcy, który śmiertelnie potrącił posła Lewicy Łukasza Litewkę. Mężczyzna może jednak opuścić areszt po wpłacie 40 tys. zł kaucji. Prokuratura analizuje decyzję sądu i nie wyklucza złożenia zażalenia. Trwają intensywne czynności śledcze, a śledczy apelują o zgłaszanie się świadków tragicznego zdarzenia.

/ RMF24

57-letni kierowca Mitsubishi, który potrącił posła Łukasza Litewkę, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Sąd umożliwił opuszczenie aresztu po wpłacie 40 tys. zł poręczenia majątkowego.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W sobotę sąd rozpatrzył wniosek prokuratury dotyczący tymczasowego aresztowania 57-letniego kierowcy Mitsubishi, który w czwartek śmiertelnie potrącił posła Lewicy Łukasza Litewkę na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Sąd przychylił się do wniosku, orzekając o trzymiesięcznej izolacji mężczyzny. Jednocześnie w postanowieniu znalazł się warunek, że podejrzany będzie mógł opuścić areszt po wpłacie 40 tys. zł poręczenia majątkowego. W takim przypadku zostanie objęty środkami wolnościowymi: dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju.

Decyzja sądu nie jest ostateczna. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zapowiedziała, że orzeczenie zostanie poddane wnikliwej analizie. Prokurator referent ma zdecydować na początku przyszłego tygodnia, czy decyzja sądu zostanie zaskarżona.