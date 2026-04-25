Andrzej Olechowski nie żyje. Były minister finansów, minister spraw zagranicznych oraz współzałożyciel Platformy Obywatelskiej zmarł w wieku 78 lat. Był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny politycznej ostatnich dekad. "Andrzej Olechowski należał do tego typu polityków, których coraz bardziej brakuje Polsce, których jest po prostu coraz mniej" - powiedział w Radiu RMF24 były prezydent Bronisław Komorowski.

Andrzej Olechowski / Bartłomiej Zborowski / PAP

Ja go znam najlepiej ze wspólnego działania w ramach Platformy Obywatelskiej, ale był postrzegany w mniejszym stopniu jako działacz partyjny, a bardziej jako działacz państwowy - powiedział w Radiu RMF24 były prezydent Bronisław Komorowski. Dodał, że jego życie i działalność pozostawiły trwały ślad w historii III Rzeczpospolitej, a jego dorobek do dziś stanowi wzór dla kolejnych pokoleń polityków.

Nie żyje Andrzej Olechowski, były minister spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Był również ministrem finansów oraz wiceprezesem NBP. Dwa razy startował w wyborach prezydenckich. Odszedł w wieku 78 lat.

W moim wieku już coraz częściej żegnam przyjaciół, ludzi, z którymi przeszedłem kawał wspólnej drogi w życiu politycznym. Do takiej kategorii zaliczam też Andrzeja Olechowskiego. Jakim był człowiekiem? Był przede wszystkim dobrze przygotowanym do pełnienia ważnych funkcji w państwie polskim, w państwie demokratycznym, a przez to był w jakiejś mierze człowiekiem spełnionym. Miał poczucie własnej wartości, miał poczucie trochę wyjątkowości w ramach środowiska, które się wywodziło z dawnych rewolucjonistów pierwszej godziny, rewolucjonistów obozu solidarnościowego, gdzie - powiedziałbym - fachowe przygotowanie do pełnienia funkcji nie było czymś bardzo częstym - dodał były prezydent.

Komorowski wspomniał w Radiu RMF24, że pamięta bardzo ciekawe rozmowy z Olechowskim. Gdzieś te rozmowy o polityce zamieniały się w rozmowy o życiu prywatnym. To były bardzo miłe chwile, bo gdzieś się odnajdywało podobny sposób patrzenia na świat. Andrzej w polityce był konserwatywnym liberałem. Był liberałem w kwestiach ekonomicznych przede wszystkim. A takie było wielkie zapotrzebowanie przy transformacji Polski, aby iść w kierunku wolnego rynku. Ale jednocześnie w życiu osobistym i chyba w poglądach był bardzo konserwatywny, jeśli chodzi o kwestie obyczajowe, o kwestie tradycji - podkreślił Komorowski.

Pamiętam bardzo ciekawe, fajne rozmowy, kiedy już obaj byliśmy poza bieżącą polityką i obaj mówiliśmy o sobie nawzajem, wymienialiśmy doświadczenia już nie politycznej natury, ale - powiedziałbym - jak się powinni zachować ojcowie i dziadkowie w obliczu przemian zachodzących na świecie, jeśli chcą, aby ich dzieci, ich wnuki miały podobny sposób patrzenia na Polskę, na świat, na innych ludzi. Żeby na przykład ceniły tradycje własnych rodzin, wartość, którą stanowi zaangażowanie religijne. To były super ciekawe rozmowy i trochę podsumowujące życie, w którym, na szczęście, polityka nie była jedynym sensem - powiedział Komorowski.

Dobrze, aby go ojczyzna zapamiętała jako państwowca, a nie partyjniaka. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że Andrzej Olechowski cenił sobie jednak ludzi mających coś więcej do zaoferowania ojczyźnie, niż tylko piękne życiorysy. (...) Andrzej Olechowski należał do tego typu polityków, których coraz bardziej brakuje Polsce, których jest po prostu coraz mniej. Gdzieś równoważących świat wartości ze światem własnego dużego doświadczenia i sensownych umiejętności - powiedział były prezydent.

Komorowski dodał, że widział w nim "gwarancję kursu wolnorynkowego", ale też działacza, który z "zamysłem, ale i z umiejętnością budował naszą pozycję w ramach świata zachodniego, w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO". To był człowiek, na którego się patrzyło z przekonaniem, że on już samym wyglądem i tym, jak się zachowuje, samą kulturą osobistą, pasuje do Zachodu - wspominał Komorowski.