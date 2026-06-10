Barcelona świętuje historyczny moment - po 144 latach budowy ukończono ostatnią, najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia. W środę odbędzie się uroczysta inauguracja i poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. Jednak nie wszyscy mieszkańcy Barcelony podzielają entuzjazm - plany dotyczące głównego wejścia do świątyni budzą kontrowersje.

Po 144 latach budowy ukończono ostatnią, najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia; w środę odbędzie się uroczysta inauguracja z udziałem papieża Leona XIV / LLUIS GENE/AFP / East News

W Barcelonie ukończono Wieżę Jezusa Chrystusa w bazylice Sagrada Familia, co oznacza, że świątynia osiągnęła docelową wysokość po 144 latach budowy.

Inauguracja i poświęcenie wieży odbędzie się w środę z udziałem papieża Leona XIV.

Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona - prace wykończeniowe wewnątrz mają potrwać do 2028 roku.

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Najwyższy kościół świata zyskał ostatni element

Budowa Sagrada Familia rozpoczęła się w 1882 roku. Dziś, po niemal półtora wieku, monumentalna bazylika w Barcelonie osiągnęła swoją docelową wysokość - 172,5 metra. Stało się to dzięki instalacji ostatniego elementu krzyża na szczycie centralnej Wieży Jezusa Chrystusa , która jest najwyższą z 18 wież świątyni.

Wieża, będąca symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego, została ukończona w lutym br. Uroczysta inauguracja odbędzie się w środę, dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta. Ceremonii przewodniczyć będzie Leon XIV - już jedenasty papież od czasu rozpoczęcia budowy.

Połączenie tradycji z nowoczesnością

Budowa ostatniej wieży była ogromnym wyzwaniem inżynieryjnym. Krzyż wieńczący konstrukcję ma wysokość pięciopiętrowego budynku i waży około 100 ton. Został wykonany w Niemczech z betonu i stali nierdzewnej, a następnie przetransportowany do Barcelony w 14 częściach. Montaż wymagał zastosowania nowoczesnych technologii, takich jak cyfrowe modelowanie 3D i precyzyjne maszyny do cięcia kamienia.

Architekci podkreślają, że mimo wykorzystania współczesnych rozwiązań, starali się jak najwierniej oddać wizję Gaudiego. Wierzymy, że jesteśmy bardzo blisko jego zamysłu, przynajmniej jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny - mówi Mauricio Cortes, główny architekt odpowiedzialny za budowę wieży, cytowany przez CNN.

Choć ukończenie Wieży Jezusa Chrystusa to przełomowy moment, Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe wewnątrz mają potrwać do 2028 roku. Największe emocje budzi jednak planowana budowa monumentalnych schodów prowadzących do głównego wejścia - tzw. Fasady Chwały.

Konieczne może być wyburzenie części budynków mieszkalnych i lokali usługowych naprzeciwko bazyliki, co budzi sprzeciw wielu mieszkańców. Kto mi zagwarantuje, że za dwa lata mój dom nie zostanie zburzony? - pyta Alicia Busquets, mieszkanka dzielnicy od ponad 30 lat. Przedstawiciele lokalnej społeczności domagają się jasnych informacji i konsultacji z władzami miasta.

Symbol wiary i inżynierskiego geniuszu

Sagrada Familia to nie tylko symbol Barcelony, ale także świadectwo niezwykłej determinacji i współpracy pokoleń architektów, budowniczych i darczyńców. Świątynia finansowana jest wyłącznie z datków oraz wpływów z biletów - w 2025 roku odwiedziło ją niemal 5 milionów turystów.

Mimo kontrowersji wokół przyszłości okolicznych mieszkańców, inauguracja Wieży Jezusa Chrystusa to wydarzenie o historycznym znaczeniu - zarówno dla Barcelony, jak i dla światowej architektury.