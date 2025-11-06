Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach poinformowało o wyjątkowym wydarzeniu w swojej historii - w placówce przeprowadzono pierwszy jednoczesny zabieg neurochirurgiczny u bliźniąt Ignasia i Wiktorka, pacjentów z rozpoznaną kraniosynostozą.

Operacja odbyła się na Oddziale Neurochirurgii kierowanym przez prof. Marka Manderę. Za przeprowadzenie procedury odpowiadał dr n. med. Ryszard Sordyl. Dzięki skoordynowanej pracy zespołów medycznych i odpowiedniej organizacji bloku operacyjnego obaj chłopcy mogli być leczeni równolegle, przebywając jednocześnie w jednej sali, w obecności rodziców.

Placówka podkreśla, że jest to przykład sytuacji, w której znaczenie mają zarówno kompetencje medyczne, jak i współpraca oraz wrażliwość na potrzeby najmłodszych pacjentów i ich rodzin.

Rodzice chłopców przekazali szpitalowi obszerne podziękowania, doceniając profesjonalizm zespołu:

"Z całego serca pragniemy podziękować całemu personelowi Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach za niezwykłą opiekę, życzliwość i wsparcie, jakim otoczono naszych synków - Ignasia i Wiktorka, którzy 29 października 2025 roku przeszli operację z powodu kraniosynostozy.

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do dr. n. med. Ryszarda Sordyla, który z ogromnym profesjonalizmem, doświadczeniem i empatią przeprowadził skomplikowany zabieg, dając naszym chłopcom szansę na zdrowy rozwój i spokojniejszą przyszłość.

Dziękujemy również pielęgniarkom oraz całemu zespołowi medycznemu - za troskliwą opiekę, dobre słowo, uśmiech i wsparcie, które były dla nas ogromnym oparciem w tych trudnych, pełnych emocji dniach".