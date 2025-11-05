Barbara Jankavski, znana w internecie jako "Ludzka Barbie" lub "Boneca Desumana", zmarła w wieku 31 lat po przejściu 27 operacji plastycznych. Influencerka wydała dziesiątki tysięcy dolarów, by upodobnić się do kultowej lalki. Policja wciąż prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności zgonu, a śmierć kobiety wywołała lawinę pytań o granice ingerencji w ludzkie ciało, presję mediów społecznościowych i cenę sławy.

Barbara Jankavski zmarła po 27 operacjach plastycznych / Shutterstock

Barbara Jankavski przez ostatnie lata skrupulatnie dokumentowała swoją drogę ku wymarzonemu wyglądowi. W mediach społecznościowych relacjonowała kolejne zabiegi i operacje plastyczne, których łącznie przeszła aż 27. Jej metamorfoza i determinacja przyciągnęły uwagę setek tysięcy obserwujących - na Instagramie śledziło ją ponad 55 tysięcy osób, a na TikToku aż 344 tysiące.

W Brazylii, gdzie mieszkała, szybko stała się rozpoznawalną postacią. Pojawiała się w programach telewizyjnych i kampaniach reklamowych.



Tajemnicza śmierć i śledztwo policji

Dramat rozegrał się w miniony weekend w São Paulo. Służby ratunkowe zostały wezwane do domu, gdzie znaleziono nieprzytomną kobietę. Mimo prób reanimacji, lekarze musieli stwierdzić jej zgon. Okoliczności śmierci 31-latki od początku budziły wątpliwości, dlatego policja zarejestrowała sprawę jako "podejrzaną" i czeka na wyniki pełnej sekcji zwłok.

Z relacji świadków wynika, że tego samego dnia w domu przebywała przyjaciółka influencerki, która opuściła mieszkanie przed tragedią. Zeznała, że Barbara wcześniej tego dnia zraniła się w oko. Kilka tygodni wcześniej sama Barbara pokazała fanom selfie z podbitymi oczami po liftingu twarzy.

Instagram Post

Seria tragicznych śmierci w świecie influencerów

Śmierć Barbary Jankavski to nie jedyna tragedia, jaka w ostatnich dniach poruszyła brazylijską i światową społeczność internetową. Kilka dni wcześniej media obiegła wiadomość o śmierci innej influencerki, Fernandy Oliveira da Silva - znanej jako Fernanda Maroca. 30-latka, popularna modelka fitness i recenzentka kosmetyków, została znaleziona martwa w swoim domu przez rodzinę.

Z kolei w Malezji zmarła Hsieh Youxin - modelka i influencerka, która zasłynęła spektakularną przemianą i niemal 30 operacjami plastycznymi. Według chińskojęzycznych mediów, 31-latka zmarła podczas sesji zdjęciowej, a policja prowadzi dochodzenie w sprawie jej nagłego zgonu.