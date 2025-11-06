4-letnie dziecko nie żyje, 30-letnia matka trafiła do szpitala - to wstrząsający bilans wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej numer 252 w Dąbrowie Biskupiej w Kujawsko-Pomorskiem. Jak podała inowrocławska policja, bmw zderzyło się tam z fordem.

Jak poinformowała asp. szt. Izabella Drobniecka z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, do tragedii doszło we wtorek wieczorem na drodze wojewódzkiej numer 252.

Bmw, które prowadził 36-latek, zderzyło się tam z fordem, którym jechała 30-letnia kobieta z dzieckiem. Reanimowane 4-letnie dziecko nie przeżyło. Kobieta trafiła z obrażeniami do szpitala. Droga była zablokowana przez kilka godzin, a funkcjonariusze kierowali samochody na objazdy.

"Prowadzone śledztwo pod nadzorem prokuratury ma pozwoli ustalić, jakie były okoliczności zdarzenia i jego przyczyny" - podała policja w Inowrocławiu.







