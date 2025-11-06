Przemytnicy wciąż wymyślają nowe sposoby na przerzucanie nielegalnych towarów. Funkcjonariusze Państwowej Służby Granicznej Ukrainy poinformowali o zatrzymaniu ojca i syna, którzy wykorzystali duże drony do przetransportowania papierosów do Polski. Co ciekawe, w zatrzymaniu starszego mężczyzny pomógł bezzałogowiec.

Takimi dronami próbowano przemycić papierosy / Państwowa Służba Graniczna Ukrainy /

Przedstawiciele ukraińskich służb zauważyli dwóch mężczyzn, którzy próbowali przesłać do Polski 2850 paczek papierosów bez akcyzy w pobliżu miasta Mościska, zaledwie siedem kilometrów od granicy. Ojciec i syn mieli nawet przygotowaną kryjówkę, w której przechowywali towar i ukrywali się przed służbami.

Przemytnicy wykorzystują drony / Państwowa Służba Graniczna Ukrainy /

Udało im się wystartować dwoma bezzałogowcami. Przygotowywali się do wysłania trzeciego, gdy zauważyli funkcjonariuszy. Zaczęli uciekać, zostawiając samochód, sprzęt i papierosy. Mimo to funkcjonariusze od razu zatrzymali syna. Ojca znaleziono chwilę później - do jego zlokalizowania wykorzystano drona z noktowizorem.

Przy kryjówce przemytników zabezpieczono trzy bezzałogowce, 23 akumulatory do bezzałogowych statków powietrznych, laptop, pilot zdalnego sterowania, pamięci flash z trasami GPS oraz inne urządzenia wykorzystywane do popełnienia przestępstwa. Wszczęto postępowanie karne.