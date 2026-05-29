Od 1 września 2026 roku rodzice w Sosnowcu (woj. śląskie), którzy powitają na świecie trzecie i kolejne dziecko, otrzymają jednorazową zapomogę w wysokości 10 tysięcy złotych. To element szerokiego programu wsparcia rodzin, który ma zachęcić mieszkańców do powiększania rodzin i przeciwdziałać wyludnianiu miasta.

Radni Sosnowca przyjęli uchwałę, która od 1 września 2026 r. wprowadza tzw. maluszkowe - jednorazową zapomogę dla rodzin po narodzinach trzeciego i każdego kolejnego dziecka.

Jak podkreślają władze miasta, nowe świadczenie ma być wsparciem dla mieszkańców decydujących się na powiększenie rodziny.



Świadczenie w wysokości 10 tys. zł przysługuje każdej rodzinie, w której urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, bez względu na dochód.

Taka sama kwota trafi do rodziców w przypadku narodzin wieloraczków - czyli więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu.

W przypadku narodzin drugiego dziecka rodzice otrzymają 1 tys. zł, a w przypadku bliźniąt jako pierwszych dzieci w rodzinie - również 1 tys. zł. W tym przypadku program ruszy od 1 stycznia 2027 roku.



Jak otrzymać świadczenie?

Warunkiem uzyskania maluszkowego jest zamieszkanie z dziećmi na terenie Sosnowca oraz posiadanie ważnej Sosnowieckiej Karty Miejskiej.

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od narodzin dziecka. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.



Nowa uchwała zastępuje dotychczasowe przepisy dotyczące zapomogi przy narodzinach więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu, podwajając wysokość świadczenia z 5 tys. zł do 10 tys. zł na każde dziecko. Szacowane koszty realizacji programu mają wynieść ok. 200 tys. zł w 2026 roku oraz po ok. 1,5 mln zł w latach 2027 i 2028.

Środki na wypłatę świadczeń będą pochodzić z budżetu miasta.



Szeroki program wsparcia rodzin

Maluszkowe to tylko jeden z elementów szerokiego programu wsparcia rodzin w Sosnowcu. Miasto prowadzi akcję "DemoTrendy", której celem jest spowolnienie wyludniania się miasta oraz zachęcenie mieszkańców do osiedlania się i posiadania dzieci.

W ramach programu oferowane są m.in. ułatwienia w żłobkach i przedszkolach, wydłużenie bezpłatnych godzin pobytu dzieci w przedszkolach miejskich do 14 godzin dziennie oraz bezpłatne żywienie.



W ramach pakietu wsparcia przewidziano także poprawę komfortu na oddziale położniczym miejskiego szpitala, loterię urodzeniową z nagrodami pieniężnymi i mieszkaniami komunalnymi, rozwój programu in vitro oraz budowę nowych placów zabaw.

Miasto planuje również wprowadzenie miejskiego biletu rodzinnego, wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, a także udogodnienia dla seniorów, takie jak transport czy darmowa "złota rączka".