Policjanci ze śródmiejskiej komendy prowadzą śledztwo w sprawie brutalnego rozboju, do którego doszło przy ulicy Chmielnej w Warszawie. Dwóch napastników zaatakowało 32-letniego mężczyznę, który chwilę wcześniej wypłacił pieniądze z bankomatu. Policja opublikowała nagranie z monitoringu i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawców.

/ Policja /

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl .

Do zdarzenia doszło w listopadzie zeszłęgo roku nad ranem, gdy 32-letni obywatel Polski wracał samotnie ze spotkania w centrum miasta. Mężczyzna zatrzymał się przy bankomacie, by wypłacić gotówkę.

Chwilę później został zaatakowany przez dwóch nieznanych sprawców. "Jeden z napastników dusił 32-latka, trzymając go mocno za szyję. Gdy ten próbował wstać i uciec, oprawcy zagrozili użyciem noża" - informują policjanci.

Groźby i kradzież

W wyniku rozboju sprawcy ukradli portfel z dokumentami i pieniędzmi. Łączna suma strat wyniosła ponad 4000 złotych.

Na szczęście pokrzywdzony nie doznał poważnych obrażeń.



Policja publikuje nagranie i apeluje do świadków

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu śródmiejskiej komendy. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z monitoringu, na którym wyraźnie widać twarz jednego z napastników.

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z nagrania lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców, proszone są o pilny kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa I przy ulicy Wilczej pod numerami telefonu 47 723 91 30 lub 47 723 91 50.

Informacje można przekazywać również mailowo na adres: krp1.kancelaria-wpz@ksp.policja.gov.pl.

Sprawą zajmuje się także Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ, która nadzoruje prowadzone śledztwo. Policja zapewnia anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się przekazać informacje w tej sprawie.

