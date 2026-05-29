Podczas juwenaliów Igry 2026 organizowanych przez Politechnikę Śląską w Gliwicach doszło do naruszeń porządku publicznego na tzw. Łące Igrowej, w rejonie ulicy Akademickiej. Odwołano koncerty, policja zatrzymała jedną osobę. Co z piątkowymi wydarzeniami?

Juwenalia w Gliwicach przerwane, fot. zdjęcie poglądowe / Jarek Praszkiewicz / PAP

Podczas juwenaliów w Gliwicach doszło do zamieszek: uczestnicy napierali na barierki wydzielające strefę koncertową i rzucali w stronę policjantów butelkami.

Koncerty zostały przerwane i odwołane. Policja zatrzymała jedną osobę.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Z relacji uczestników wynika, że około godziny 20:00 służby porządkowe przestały wpuszczać na teren imprezy kolejne osoby, tłumacząc to całkowitym zapełnieniem Łąki Igrowej. Sytuacja przed wejściem stała się napięta.

Komunikat w tej sprawie opublikowała gliwicka policja: "W trakcie imprezy masowej związanej z juwenaliami w Gliwicach uczestnicy wydarzenia, którzy nie zostali wpuszczeni na imprezę przez służbę ochrony, po przewróceniu barier ochronnych, siłą wdarli się na teren. Ochrona organizatora podjęła działania mające przywrócić porządek, które jednak, z uwagi na eskalację agresji, okazały się nieskuteczne. Organizator zawnioskował do policjantów o natychmiastową pomoc" - podała gliwicka policja. W kierunku funkcjonariuszy poleciały kamienie i butelki.

"Koncerty zostały odwołane ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz artystów" - przekazał organizator wydarzenia w mediach społecznościowych.

Podczas imprezy doszło do naruszeń porządku publicznego. Jak przekazała portalowi tvn24.pl nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji, "doszło do incydentów związanych z naruszeniem porządku publicznego przez część uczestników wydarzenia". Zgromadzeni mieli napierać na barierki wydzielające strefę koncertową i rzucać w stronę interweniujących policjantów różnymi przedmiotami, w tym butelkami i kamieniami.

Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy przeprowadzali działania i rozprowadzali uczestników imprezy. W wyniku działań została zatrzymana jedna osoba - powiedziała.

Zatrzymanym jest 17-letni mężczyzna. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Funkcjonariusze analizują m.in. zapisy monitoringu z miejsca zdarzenia.

Juwenalia w Gliwicach przerwane. Co z piątkowymi imprezami?

W internecie pojawiły się relacje uczestników sugerujące, że pracownicy ochrony mieli użyć gazu pieprzowego wobec części osób znajdujących się na imprezie. Policja podkreśla, że informacje te są obecnie weryfikowane.

Po czwartkowych wydarzeniach zaplanowano spotkanie służb i władz miasta. "W związku z wczorajszym przerwaniem koncertu podczas Igrów pragniemy podkreślić, że nadrzędnym kryterium decyzji podjętej przez organizatora pozostaje bezpieczeństwo uczestników wydarzenia oraz artystów. Obecnie trwa wizja lokalna na terenie kampusu, w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia" - przekazała tvn24.pl rzeczniczka Politechniki Śląskiej Iwona Flanczewska.

Jak dodała, po analizie wszystkich okoliczności zostanie podjęta decyzja dotycząca tego, czy impreza będzie kontynuowana.