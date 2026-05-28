Wieczorem na Krzeptówkach w Zakopanem wybuchł pożar. Zapalił się jeden z budynków. Nad okolicą unosi się gęsty dym, który jest widoczny z dużej odległości. Na miejscu obecne są liczne jednostki straży pożarnej. W związku z prowadzoną akcją gaśniczą całkowicie zablokowana została droga wojewódzka nr 958, prowadząca z Zakopanego w kierunku Dolin Kościeliskiej i Chochołowskiej.

W czwartek wieczorem w jednym z budynków położonych na Krzeptówkach pojawił się ogień. Płomienie bardzo szybko objęły znaczną część obiektu, a nad okolicą zaczął unosić się gęsty dym. Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną.

Utrudnienia dla kierowców: droga wojewódzka 958 zablokowana

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, w związku z prowadzoną akcją gaśniczą całkowicie zablokowana została droga wojewódzka nr 958. To kluczowa trasa prowadząca z Zakopanego w stronę Dolin Kościeliskiej i Chochołowskiej, często uczęszczana przez turystów i mieszkańców regionu. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i szukać alternatywnych tras dojazdu.

Służby apelują o omijanie tego odcinka drogi i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych działań ratowniczych.