Grupa ośmiu nastolatków przeżyła chwile grozy w parku rozrywki Pleasure Pier w Galveston w Teksasie. W wyniku nagłej awarii kolejki górskiej „Iron Shark”, wagonik z pasażerami zaciął się na samym szczycie stumetrowego wzniesienia pod kątem niemal 90 stopni. Przerażeni uczniowie spędzili blisko cztery godziny zawieszeni z nogami w powietrzu nad Zatoką Meksykańską, czekając na pomoc strażaków.

Horror w Teksasie, kolejka górska uległa awarii na wysokości 30 metrów

Do zdarzenia doszło w czwartek późnym popołudniem, około godziny 17:30 czasu lokalnego. Wagonik popularnej kolejki "Iron Shark" - znanej z ekstremalnego, całkowicie pionowego wjazdu na szczyt - nagle zatrzymał się w połowie drogi na górę. Pasażerowie znaleźli się w koszmarnej pozycji: leżąc na plecach, z twarzami skierowanymi prosto w niebo, na wysokości około 30 metrów nad ziemią.

Szybko okazało się, że uwięzionymi pasażerami są uczniowie i opiekunowie z dwóch szkół z pobliskiego Houston, którzy przyjechali do parku na zorganizowaną wycieczkę szkolną. Zamiast beztroskiej zabawy młodzież musiała zmierzyć się z ogromnym testem na opanowanie.

Skrajne warunki i akcja ratunkowa

Akcja ratunkowa okazała się wyjątkowo skomplikowana ze względu na wysokość oraz nietypowy kąt, pod jakim zatrzymał się wagonik. Na miejsce natychmiast wezwano wyspecjalizowane jednostki straży pożarnej z Galveston. Strażacy musieli manewrować ogromnym wozem z drabiną mechaniczną.

Kosz drabiny strażackiej został wysunięty na swoją maksymalną długość - aż 32 metrów. Ratownicy docierali do każdego z uczniów z osobna, zabezpieczali ich specjalnymi uprzężami, a następnie pomagali im ostrożnie opuścić wagonik i zejść po drabinie na dół.

Cała operacja trwała niemal cztery godziny. Na szczęście żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń fizycznych - ratownicy medyczni przebadali nastolatków na miejscu głównie pod kątem silnego stresu i odwodnienia.

Władze parku rozrywki natychmiast wydały oficjalny komunikat w tej sprawie. Terry Turney, cytowany przez Daily Mail dyrektor operacyjny Pleasure Pier, podkreślił, że choć sytuacja wyglądała dramatycznie, systemy bezpieczeństwa zadziałały dokładnie tak, jak powinny.

W momencie wykrycia błędu mechanicznego podczas wjazdu, komputer pokładowy automatycznie zablokował wagonik na torach, aby nie dopuścić do niekontrolowanego stoczenia się lub wypadku. Dyrekcja szkoły z Houston podziękowała służbom za "szczęśliwe zakończenie", a szef parku zapewnił, że kolejka "Iron Shark" przejdzie teraz rygorystyczne, szczegółowe testy techniczne i pozostanie zamknięta do czasu całkowitego wyjaśnienia przyczyn usterki.