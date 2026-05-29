Komisja Europejska odblokowuje 16,4 miliarda euro dla Węgier. Po latach zamrożenia środków z powodu problemów z praworządnością, nowy premier Peter Magyar wywalczył historyczne porozumienie z Brukselą. „Węgry wysyłają mocne sygnały, że kraj zmienia kurs” – ogłosiła szefowa KE Ursula von der Leyen.

Ursula Von der Leyen i Peter Magyar / EPA/OLIVIER MATTHYS / PAP/EPA

Komisja Europejska zdecydowała się odblokować 10 miliardów euro z funduszu odbudowy oraz łącznie 6,4 miliarda euro z funduszy spójności dla Budapesztu. To efekt intensywnych reform i zmiany kursu politycznego po objęciu urzędu przez nowego premiera Petera Magyara.

Budapeszt zmienia kurs

Z wielką radością ogłaszam dzisiaj, że możemy udostępnić Węgrom 10 mld euro, a dzięki postępom w realizacji superkamieni milowych udało nam się również odblokować fundusze spójności o wartości 4,2 mld euro - powiedziała na wspólnej konferencji prasowej w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Szefowa KE zapowiedziała też odmrożenie kolejnych 2,2 mld euro z funduszy spójności, gdy nowy rząd zrealizuje kolejne reformy.

Szefowa KE podkreśliła, że Budapeszt "wysyła mocne sygnały, że kraj zmienia kurs". Nowy rząd wprowadził szereg reform strukturalnych, w tym wzmocnienie mechanizmów antykorupcyjnych, reformę zamówień publicznych oraz zmiany w funkcjonowaniu funduszy powierniczych związanych z uczelniami i instytucjami publicznymi. Uzgodniono solidną strukturę, aby zapewnić, że Węgry zajmą się problemami korupcji i praworządności - dodała von der Leyen.

Ważną wiadomością dla węgierskich studentów jest powrót uczelni do programu Erasmus+. Węgry zostały z niego wykluczone z powodu obaw o rzetelność zarządzania funduszami i korupcję. Teraz, jak zapowiedziała szefowa KE, w nowym roku akademickim studenci znów będą mogli korzystać z wymiany.

Premier Peter Magyar nazywał porozumienie "historycznym przełomem". Podkreślił, że odblokowane środki to niemal 13 procent węgierskiego budżetu i będą one kluczowe dla rozwoju kraju. Walczyliśmy o każdego eurocenta - powiedział Magyar. Zapowiedział, że fundusze zostaną przeznaczone na ożywienie gospodarki, przywrócenie usług publicznych, wsparcie transportu, energetyki oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowy premier nie szczędził również krytyki poprzedniemu rządowi Viktora Orbana, który - jak zaznaczył - doprowadził do wieloletniego zamrożenia funduszy przez problemy z korupcją i praworządnością. Magyar zarzucił też Orbanowi nadużywanie prawa weta w Unii Europejskiej, co utrudniało znalezienie sojuszników dla Węgier.