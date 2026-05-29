Pięć osób zginęło, a 34 zostały ranne w wypadku drogowym, do którego doszło w piątkowy poranek w Wirginii w USA. Kierowca autokaru nie zwolnił przed strefą robót drogowych i uderzył w sześć samochodów osobowych.

Do zdarzenia doszło w hrabstwie Stafford, na południowy zachód od Waszyngtonu, na autostradzie międzystanowej nr 95.

W wyniku zderzenia hospitalizowano 34 ranne osoby, w tym trzy z obrażeniami zagrażającymi życiu.

Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku jest w toku.