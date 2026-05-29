Kultowa kopalnia Wieczorek w Katowicach-Nikiszowcu przechodzi spektakularną metamorfozę. Już w 2028 roku w tym historycznym miejscu ruszy Shaft K – ultranowoczesny hub technologiczny. Inwestycja warta ponad 1,2 miliarda złotych przyciągnie globalnych graczy, stworzy tysiące miejsc pracy i połączy industrialną przeszłość Śląska z przyszłością sztucznej inteligencji.

Shaft K – nowoczesny hub gamingowo-technologiczny powstaje w Katowicach

W Katowicach na terenie dawnej Kopalni Wieczorek powstaje Shaft K - nowoczesny hub technologiczny i gamingowy na ponad 9 hektarach.

Projekt łączy rewitalizację zabytkowych budynków z nowoczesną infrastrukturą, w tym studiem gamingowym, salami treningowymi i podziemnym parkingiem.

Przewidziano stworzenie około 2 tys. miejsc pracy, skupiając się na gamingu, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie i obronności.

Na terenie dawnej Kopalni Wieczorek w Katowicach-Nikiszowcu powstaje nowoczesny hub, który ma stać się sercem branży gamingowej i technologicznej nie tylko na Śląsku, ale i w całym kraju. Shaft K, czyli Silesian Hub for Advanced Future Technologies, to inwestycja, która powstaje na ponad 9-hektarowej działce przekazanej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń lokalnemu samorządowi pod koniec 2023 roku. Wydobycie w kopalni zakończono w 2018 roku, a dziś miejsce to przechodzi prawdziwą metamorfozę, łącząc przemysłową przeszłość z innowacyjną przyszłością.

Harmonogram prac i zakres inwestycji

Otwarcie pierwszego i drugiego etapu inwestycji zaplanowano na trzeci i czwarty kwartał 2028 roku. Prace przebiegają zgodnie z planem. Oczywiście pracujemy w zabytkowych, wymagających obiektach, ale najtrudniejszą część prac budowlanych, związaną z wejściem w fundamenty i wykopami, mamy już za sobą. Udało nam się uniknąć większych problemów technicznych - podkreśla Wojciech Maroszek, prezes spółki kato.hub odpowiedzialnej za realizację projektu.

W pierwszym etapie inwestycji trwa rewitalizacja i adaptacja historycznych budynków kopalnianych - od cechowni i łaźni, przez maszynownię, sortownię, nadszybie z wieżą wyciągową, po warsztaty mechaniczne, kuźnię, stolarnie, lampownię i schron. Prace obejmują zarówno obiekty z początku XX wieku, jak i te wybudowane w latach 70. i 80. Dodatkowo powstaną nowa infrastruktura drogowa, miejsca parkingowe oraz pasaż podziemny.

Drugi etap inwestycji to budowa nowoczesnej hali o powierzchni około 5 tysięcy metrów kwadratowych, połączonej z pasażem podziemnym. W jej wnętrzu znajdą się m.in. studio gamingowe i filmowe z pełnym zapleczem technicznym, magazyny, sale treningowe dla graczy oraz przestrzenie dla gości, a także podziemny parking. Obecnie trwa przetarg na realizację tej części projektu.

Będziemy w stanie przygotować ok. 2 tys. stanowisk pracy. Nie zamykamy się na żadne branże, ale wiodące będą nowoczesne i innowacyjne technologie. Od początku mówiliśmy o gamingu, o projektach opartych na sztucznej inteligencji. Dostrzegamy potencjał np. cyberbezpieczeństwa i obronności, które rozwijają się w woj. śląskim - zaznacza Wojciech Maroszek.

Shaft K ma nie tylko wspierać rozwój sektora gamingowego, ale także stwarzać warunki do rozwoju firm działających w obszarach nowych technologii, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa czy obronności. Projekt wpisuje się w strategię przyspieszenia rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ma przyciągnąć zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych inwestorów.

Kolejne etapy i finansowanie projektu

W planach jest już trzeci etap inwestycji, który obejmie wyposażenie przestrzeni badawczych i laboratoryjnych. W przyszłości możliwe jest również zagospodarowanie pozostałej części terenu, być może z udziałem prywatnych inwestorów.

Shaft K to największa inwestycja w historii lokalnego samorządu. Jej koszt szacowany jest na co najmniej 1,2 mld złotych, z czego prawie 403 mln zł pochodzi z funduszy unijnych. Dodatkowo Komisja Europejska umożliwiła udzielenie 192 mln euro pomocy publicznej na ten cel. Samorząd planuje także pozyskiwać kolejne środki z budżetów krajowych i unijnych.