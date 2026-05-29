W najbliższy weekend rusza długo zapowiadany remont torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Prace potrwają co najmniej dwa miesiące i spowodują poważne zmiany w kursowaniu tramwajów oraz autobusów w centrum Warszawy. Sprawdź, jak będą wyglądały objazdy i które linie zostaną zawieszone.

Zakres prac i harmonogram

Od 30 maja tramwaje nie będą kursować Alejami Jerozolimskimi na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona.

W ramach remontu wymienione zostaną szyny, wyremontowane przystanki oraz przejazdy drogowe. Dodatkowo, na Rondzie Dmowskiego zostanie wymienione skrzyżowanie torów, tzw. krzyżownica, co wymusi wyłączenie ruchu tramwajowego na ulicy Marszałkowskiej w dwa czerwcowe weekendy - pierwsze wyłączenie zaplanowano na 13-14 czerwca.



Zmiany w kursowaniu tramwajów

Remont oznacza duże zmiany dla pasażerów tramwajów. Linia nr 7 będzie kursować wyłącznie na Pradze - z pętli Kawęczyńska do Gocławka przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona.

Zmienią się także godziny kursowania linii 13, która będzie jeździć przez cały tydzień od około 5:00 do 23:00. Tramwaje linii 25 zostaną zawieszone na czas remontu.

Tramwaje linii 9, 22 i 24 nie będą dojeżdżać na Pragę - zakończą kursy na Placu Starynkiewicza.

Z kolei linia 33 z Metra Młociny zostanie skierowana na pętlę Banacha, a jej trasa poprowadzi przez Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową i Grójecką. Dzięki temu z Ochoty będzie bezpośredni dojazd do Dworca Centralnego.

Dodatkowo, uruchomiona zostanie linia tramwajowa 79, która uzupełni kursy "dziewiątki" na Ochocie oraz zastąpi ją na Pradze, kursując przez Aleję Waszyngtona i ulicę Grochowską do pętli Gocławek.



Autobusy zastępcze i dodatkowe kursy

Na czas remontu uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9, kursująca między Placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona. W godzinach szczytu autobusy będą odjeżdżać nawet co 2 minuty.

Dwa razy częściej niż zwykle pojadą także autobusy linii 158 - co około 7,5 minuty w szczycie. Bezpośredni dojazd z Wawra i Pragi-Południe do stacji metra Stadion Narodowy zapewnią autobusy linii Z21, które zastąpią linię 521 na odcinku do Ronda Wiatraczna, a następnie pojadą Aleją Waszyngtona, Aleją Poniatowskiego i ulicą Zamoście do stacji metra.

Kursy 521 do Dworca Centralnego pozostaną bez zmian.

Po zakończeniu prac mają zniknąć ograniczenia prędkości w Alejach Jerozolimskich, a tramwaje przejadą ten odcinek nawet o 2 minuty szybciej. Jeśli badania hałasu wykażą, że normy nie są przekroczone, ograniczenia mogą zostać zdjęte również na wiadukcie w rejonie Powiśla.

Prace potrwają dwa miesiące i możliwe, że jeszcze dwa sierpniowe weekendy.

Remont torowiska na Moście Poniatowskiego to nie jedyna inwestycja w infrastrukturę tramwajową w stolicy. W planach są już kolejne prace na Moście Śląsko-Dąbrowskim i Gdańskim, gdzie również konieczna jest wymiana zużytych elementów torowiska.