W Dąbrówce Wielkopolskiej w Lubuskiem wybuchł pożar na terenie składowiska odpadów. Ogień pojawił się w jednej z hal, w której składowano paliwo alternatywne. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków, a nad okolicą unosi się gęsty, czarny dym widoczny z daleka.

/ Shutterstock

Ogień pojawił się w hali składowania paliwa alternatywnego na terenie składowiska odpadów w Dąbrówce Wielkopolskiej.

Na miejscu działa już 50 strażaków, dojeżdżają kolejne zastępy.

Nad miejscem pożaru unosi się czarny dym widoczny z wielu kilometrów.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W czwartek w godzinach popołudniowych na terenie składowiska odpadów w Dąbrówce Wielkopolskiej w powiecie świebodzińskim wybuchł pożar. Ogień pojawił się w jednej z hal, w której składowano paliwo alternatywne. Płomienie szybko objęły znaczną część obiektu, a nad miejscem zdarzenia uniósł się gęsty, czarny dym, który widać z odległości nawet kilkudziesięciu kilometrów.

Akcja gaśnicza

Informację o pożarze otrzymaliśmy o 15:40. Okazało się, że płonie jedna z hal w firmie produkującej paliwo alternatywne z odpadów. To hala o powierzchni około 200 metrów kwadratowych. W niej znajdowało się już paliwo alternatywne. Strażacy w pierwszej fazie przystąpili do gaszenia pożaru wewnątrz hali. Udało się go opanować. Niestety wymknął się spod kontroli i przedostał na trzy duże hałdy przygotowanego materiału na zewnątrz budynku. W tej chwili trwa walka z ogniem - powiedział Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży.

Jak dodał, nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu pracuje 16 zastępów zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia. Największym zagrożeniem jest możliwość przeniesienia się płomieni na sąsiednie hale, w których również mogą być składowane materiały łatwopalne.

Czarny dym nad okolicą

Strażacy pracują w trudnych warunkach - wysoka temperatura, toksyczny dym oraz duże nagromadzenie odpadów sprawiają, że akcja jest wyjątkowo wymagająca.

Jednym z najbardziej niepokojących skutków pożaru jest ogromna chmura czarnego dymu, która unosi się nad miejscem zdarzenia. Dym jest widoczny z wielu kilometrów.