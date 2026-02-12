Katowice szykują się do budowy czwartej miejskiej pływalni. Nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny powstanie w dzielnicy Kostuchna, na terenie po dawnej kopalni "Boże Dary". Miasto ogłosiło już przetarg na zaprojektowanie i wykonanie obiektu.

Nowa pływalnia, która powstanie w dzielnicy Kostuchna będzie wyposażona w 6-torowy basen sportowy o długości 25 metrów, a także rozbudowaną strefę rekreacyjną.

Wśród planowanych atrakcji znajdą się m.in. 80-metrowa zjeżdżalnia, sauny, jacuzzi oraz wielofunkcyjna sala sportowa z siłownią i strefą fitness. Dla zmotoryzowanych przewidziano parking na około 100 samochodów.

Inwestycja ma być przyjazna środowisku. Budynek zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, a do ogrzewania wykorzystane zostaną wody dołowe.

Ogromne zainteresowanie miejskimi pływalniami

Miejskie baseny w Katowicach cieszą się niesłabnącą popularnością. W 2025 roku trzy istniejące obiekty odwiedziło blisko 880 tysięcy osób.

Władze miasta podkreślają, że budowa nowych pływalni to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców.

Oprócz inwestycji w Kostuchnie, miasto analizuje lokalizację piątej pływalni. Wstępnie rozważany jest rejon osiedla Tysiąclecia, jednak decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.



Kiedy otwarcie?

Zakończenie budowy nowego obiektu w Kostuchnie planowane jest w ciągu 32 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Oznacza to, że mieszkańcy południowych dzielnic Katowic już za niespełna trzy lata będą mogli korzystać z kolejnej nowoczesnej pływalni.