Katowice szykują się do budowy czwartej miejskiej pływalni. Nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny powstanie w dzielnicy Kostuchna, na terenie po dawnej kopalni "Boże Dary". Miasto ogłosiło już przetarg na zaprojektowanie i wykonanie obiektu.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Nowa pływalnia, która powstanie w dzielnicy Kostuchna będzie wyposażona w 6-torowy basen sportowy o długości 25 metrów, a także rozbudowaną strefę rekreacyjną.
Wśród planowanych atrakcji znajdą się m.in. 80-metrowa zjeżdżalnia, sauny, jacuzzi oraz wielofunkcyjna sala sportowa z siłownią i strefą fitness. Dla zmotoryzowanych przewidziano parking na około 100 samochodów.
Inwestycja ma być przyjazna środowisku. Budynek zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, a do ogrzewania wykorzystane zostaną wody dołowe.
Miejskie baseny w Katowicach cieszą się niesłabnącą popularnością. W 2025 roku trzy istniejące obiekty odwiedziło blisko 880 tysięcy osób.
Władze miasta podkreślają, że budowa nowych pływalni to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców.
Oprócz inwestycji w Kostuchnie, miasto analizuje lokalizację piątej pływalni. Wstępnie rozważany jest rejon osiedla Tysiąclecia, jednak decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
Zakończenie budowy nowego obiektu w Kostuchnie planowane jest w ciągu 32 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.
Oznacza to, że mieszkańcy południowych dzielnic Katowic już za niespełna trzy lata będą mogli korzystać z kolejnej nowoczesnej pływalni.