1 maja Muzeum Historii Polski Ludowej w Rudzie Śląskiej zaczyna kolejny sezon. Powstało równo 15 lat temu. To najstarsze tego typu muzeum w kraju.

/ Marcin Buczek / RMF FM

Początki...

Pod koniec XIX wieku w tym miejscu niemiecka rodzina von Ballestrem wybudowała folwark. Po zakończeniu II wojny światowej majątek został przejęty przez Skarb Państwa i utworzono tam Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Gdy kilkadziesiąt lat później PGR-y likwidowano, folwark zaczął popadać w ruinę. Wreszcie w 2010 roku otwarto tam muzeum, w którym można teraz oglądać eksponaty związane z historią Polski między 1945 a 1989 rokiem.

Chodziło nam o to, aby pokazać to, co w tamtym czasie otaczało zwykłego Kowalskiego - mówi Monika Nizioł, prezes Fundacji Minionej Epoki.

Od razu po wejściu na teren muzeum wzrok przyciągają monumentalne, socjalistyczne pomniki. Na ścianie jednego z budynków rozwieszono z kolei propagandowe hasła z czasów PRL-u.

Stoją tam także samochody z tamtej epoki, a wśród nich m.in. milicyjna Nysa pomalowana na charakterystyczny, niebieski kolor.

To miejsce śmiało można nazwać kapsułą czasu. Zresztą tak właśnie - Kapsuła Czasu - nazwaliśmy też budynek, w którym mieściły się nasze pierwsze sale wystawiennicze. I zawsze mówimy, że w tej kapsule czasu zabieramy naszych gości do przeszłości po to, żeby bezpiecznie wrócili do teraźniejszości - mówi Monika Nizioł.

Przedmioty z czasów PRL

W przeszłość pomagają się tam przenieść m.in. przedmioty, których nie mogło zabraknąć w każdym PRL-owskim domu. Są więc meble z tamtego okresu, zarówno te pokojowe, jak i kuchenne.

Są zabawki z dziecięcego pokoju. Jest charakterystyczna ścienna słomianka, na której wieszano proporczyki.

Są też wszelkiego rodzaju radioodbiorniki, telewizory i magnetofony z tamtych lat.

/ Marcin Buczek / RMF FM

Imponująca jest także kolekcja socjalistycznych sztandarów.

Osobną salę poświęcono socrealistycznemu malarstwu, z nieodłącznymi portretami Lenina.

/ Marcin Buczek / RMF FM

W połowie czerwca odbędą się uroczyste obchody związane z 15. rocznicą powstania Muzeum Historii Polski Ludowej w Rudzie Śląskiej.

A było to dokładnie 4 czerwca 2010 roku, czyli w 21. rocznicę pierwszych, demokratycznych wyborów.

Zaprezentowano wówczas wystawę : "Zaczynamy od końca..."