Do tragicznego wypadku doszło w Lesznie (Wielkopolskie) w niedzielę tuż przed północą. Pracownik firmy zajmującej się odśnieżaniem spadł z pługopiaskarki. Obrażenia okazały się śmiertelne.
Do wypadku doszło w niedzielę, 4 stycznia, o godz. 23:30 - poinformował serwis Elka.pl
58-letni pracownik firmy odpowiedzialnej za zimowe utrzymanie dróg spadł z pługopiaskarki. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że mężczyzna zmarł.
Nie wiadomo na razie, co było przyczyną upadku pracownika. Wyjaśni to śledztwo.
Sprawę bada również Państwowa Inspekcja Pracy.