Do tragicznego wypadku doszło w Lesznie (Wielkopolskie) w niedzielę tuż przed północą. Pracownik firmy zajmującej się odśnieżaniem spadł z pługopiaskarki. Obrażenia okazały się śmiertelne.

Do wypadku doszło w niedzielę, 4 stycznia, o godz. 23:30 - poinformował serwis Elka.pl

58-letni pracownik firmy odpowiedzialnej za zimowe utrzymanie dróg spadł z pługopiaskarki. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że mężczyzna zmarł.

Nie wiadomo na razie, co było przyczyną upadku pracownika. Wyjaśni to śledztwo.

Sprawę bada również Państwowa Inspekcja Pracy.