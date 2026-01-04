Zatrucie czadem było przyczyną śmierci około 60-letniej kobiety w Czechowicach-Dziedzicach, której ciało znaleziono w łazience. Tlenek węgla ulatniał się prawdopodobnie z niesprawnego piecyka gazowego.

W niedzielę w Czechowicach-Dziedzicach (woj. śląskie) doszło do śmiertelnego zatrucia czadem.

Rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach bryg. Aneta Gołębiowska poinformowała, że około 60-letnia kobieta została znaleziona nieprzytomna w wannie. Strażacy co prawda prowadzili resuscytację do czasu przyjazdu karetki pogotowia, jednak nie udało się przywrócić funkcji życiowych.

Wykonane przez strażaków pomiary wykazały wysokie stężenie tlenku węgla w łazience. Prawdopodobnie przyczyną emisji czadu był niesprawny piecyk gazowy.

To szósta śmiertelna ofiara czadu w województwie śląskim od początku sezonu grzewczego.

Czad - cichy zabójca

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia czadem są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał lub nawet śmierć.

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

Aby uniknąć zaczadzenia, należy przeprowadzać kontrole, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Trzeba też użytkować sprawne urządzenia, w których spalanie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta. Nie należy zasłaniać i przykrywać urządzeń grzewczych oraz zaklejać kratek wentylacyjnych. Strażacy nieustanie apelują o montowanie w budynkach czujników czadu. Jak podkreślają, nieraz ratują one życie lub zdrowie.