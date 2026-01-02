Prokuratura oskarżyła dwóch mężczyzn o pozbawienie wolności 18-latka, a towarzyszącą im kobietę o udział w pobiciu. Tłem porwania miał być wcześniejszy konflikt między sprawcami a ofiarą.

Na zdjęciu jeden z mężczyzn oskarżony o pobicie, fot. Policja Katowice

18-latek został w Katowicach wepchnięty do bagażnika auta i wywieziony w inny rejon miasta.

Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzut pozbawienia wolności, a 29-latka odpowie za udział w pobiciu.

Tłem był wcześniejszy konflikt; policja podczas zatrzymania znalazła także narkotyki.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Katowicka prokuratura postawiła zarzuty trzem osobom w związku z porwaniem i pobiciem 18-latka na początku listopada ubiegłego roku.

28-latek odpowie za bezprawne pozbawienie wolności człowieka wraz z pobiciem, posiadanie znacznych ilości środków odurzających, a także niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów.

Drugi z mężczyzn usłyszał zarzut bezprawnego pozbawienia wolności człowieka oraz pobicia. Kobieta odpowie natomiast za udział w pobiciu i posiadanie narkotyków.

Między sprawcami a 18-latkiem doszło do konfliktu

Do przestępstwa doszło na ul. Woźniaka w Katowicach. Obok skutera, którym poruszał się 18-latek, zatrzymał się samochód osobowy.

Mężczyźni wyszli z auta, wepchnęli nastolatka do bagażnika, a następnie przewieźli w inny rejon Katowic, gdzie pobili. O porwaniu zawiadomił policję świadek zdarzenia - kierowca ciężarówki.

28-latka oraz 29-letnią kobietę zatrzymano w jednym z mieszkań w Chorzowie. Funkcjonariusze na miejscu znaleźli ponad 200 gramów środków odurzających - amfetaminę, marihuanę i MDMA, należące do zatrzymanego mężczyzny. Kobieta również posiadała narkotyki.

"Policjanci ustalili, że pomiędzy sprawcami a 18-latkiem doszło wcześniej do konfliktu. Następnie potwierdzili, że doszło do porwania oraz pobicia mężczyzny. Kilka dni po zdarzeniu stróże prawa zatrzymali trzeciego uczestnika zajścia - 29-letniego mieszkańca Katowic" - podała katowicka policja.

Na zdjęciu jeden z mężczyzn oskarżony o pobicie, fot. Policja Katowice

Pozbawienie wolności, udział w pobiciu oraz niestosowanie się do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych to przestępstwa zagrożone karami pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia, a w przypadku posiadania znacznej ilości - od roku do 10 lat.