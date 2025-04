Już za niedługo, bo 18 maja, pierwsza tura wyborów prezydenckich. Tego dnia zapewne tłumnie ruszymy do urn, ale by jednak mieć pewność, że widniejemy w spisie wyborców, warto zajrzeć do Centralnego Rejestru Wyborców. W poniższym artykule przeczytasz, jak to zrobić.

Uniknij nieprzyjemnej niespodzianki, sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami - już w niedzielę 18 maja pójdziemy oddać swój głos w I turze, a dwa tygodnie później - jeśli zajdzie taka potrzeba - w II turze.

Zanim jednak nadejdzie dzień wyborów i wybierzemy się do lokalu wyborczego, warto sprawdzić, czy na pewno widniejemy w spisie wyborców. Z pomocą przychodzi Centralny Rejestr Wyborców.

Czym jest Centralny Rejestr Wyborców?

Jak wyjaśniono na stronie rządowej, "Centralny Rejestr Wyborców to rejestr w systemie teleinformatycznym, który został utworzony na podstawie Kodeksu wyborczego".

W Centralnym Rejestrze Wyborców znajdują się dane o wszystkich wyborcach - zarówno o obywatelach polskich, jak i cudzoziemcach uprawnionych do głosowania w Polsce.

Centralny Rejestr Wyborców służy do:

przygotowania wyborów i referendów,

ustalania liczby wyborców,

sporządzania spisów wyborców.

Co najbardziej istotne, w Centralnym Rejestrze Wyborców możemy samodzielnie zweryfikować swoje dane. W ten sposób unikniemy nieprzyjemnej niespodzianki, która może nas spotkać, chcąc oddać głos w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Dane w Centralnym Rejestrze Wyborców warto sprawdzić za każdym razem, gdy zmieniamy miejsce głosowania, aby upewnić się, że w bazie pojawi się aktualna informacja o miejscu głosowania.

Warto dopilnować, by wszystkie informacje były prawidłowe i uaktualnione na długo przed dniem wyborów, ponieważ dane zawarte w Centralnym Rejestrze Wyborców stanowią podstawę do wydania karty do głosowania.



Kto może sprawdzić dane w Centralnym Rejestrze Wyborców?

Dane w Centralnym Rejestrze Wyborców może sprawdzić każda osoba, której dane są tam przetwarzane.

Na stronie rządowej wskazano, że w Centralnym Rejestrze Wyborców przetwarzane są dane osobowe obywateli:

polskich, którzy ukończyli 17 lat,

państw Unii Europejskiej (innych niż Polska) i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jeżeli złożyli wniosek o dopisanie ich do Centralnego Rejestru Wyborców.

Jak sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców?

Swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców można sprawdzić w dwójnasób - przez internet lub w urzędzie.

Jeśli wybierzemy opcję online, to w pierwszej kolejności musimy sobie przygotować dane logowania do profilu zaufanego: login i hasło, e-dowód lub aplikację mObywatel.

Następnie musimy:

zalogować się do mObywatela w przeglądarce ,

, wybrać sekcję "Twoje dane", a następnie "Centralny Rejestr Wyborców"

W ten sposób możemy zamówić swoje dane z Centralnego Rejestru Wyborców; otrzymamy je na skrzynkę ePUAP.

Co istotne, przez internet dane w Centralnym Rejestrze Wyborców możemy sprawdzić kiedy chcemy, przy tym nic za to nie płacąc.

Jeśli natomiast chcemy uzyskać informację o swoich danych widniejących w Centralnym Rejestrze Wyborców w urzędzie gminy, to w pierwszej kolejności musimy przygotować dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i wniosek o informację, w którym zawrzemy swoje dane - nazwisko, imię (imiona) i numer PESEL.

W dalszej kolejności musimy napisać i podpisać wniosek, a potem złożyć go w urzędzie gminy; są trzy możliwości: wniosek można złożyć osobiście, wysłać go pocztą do urzędu gminy lub dołączyć jako skan do pisma ogólnego ( tu dowiesz się, jak wysłać pismo ogólne ).

Jeśli chcemy sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców w urzędzie gminy, to możemy to zrobić maksymalnie 5 dni przed wyborami. Podobnie jak w przypadku metody online, nic to nie kosztuje.