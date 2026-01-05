Od wtorku, 6 stycznia, na trasę Działdowo-Olsztyn wracają pociągi. Linia kolejowa została zamknięta w Nowy Rok z powodu drzew, które spadły na sieć trakcyjną pod naporem śniegu.

Linia kolejowa była zamknięta z powodu drzew, które spadły na sieć trakcyjną pod naporem śniegu (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Na poniedziałkowy wieczór (między godz. 22 a 24) zaplanowano ostatnie przejazdy techniczne, sprawdzenie linii kolejowej 216 Działdowo-Olsztyn.

Od jutra (wtorku, 6 stycznia - przyp. red.) ta linia będzie czynna. Gdybyśmy czekali założonymi rękami, sytuacja przez wiele dni jeszcze mogłaby źle wyglądać, a tak (...) pasażerowie będą mogli tamtą linią przejeżdżać, jeżeli tak zdecydują oczywiście przewoźnicy - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak w TVN24.

Linia 216 była zamknięta z powodu drzew, które spadły na sieć trakcyjną pod naporem śniegu.

Minister Klimczak wskazał, że wycinane są drzewa, które spowodowały utrudnienia. Dodał, że na tej linii po raz pierwszy zastosowano policyjny śmigłowiec Black Hawk, którego podmuch strącał śnieg z drzew.