W Bytomiu przy ulicy Frenzla przed godziną 14:00 doszło do wypadku samochodu osobowego. Ranna kobieta trafiła do szpitala.
Około godziny 13:25 z drogi zjechał Hyundai, który następnie uderzył w drzewo.
Na miejscu pojawiła się straż pożarna, policja i ratownicy medyczni.
Kobieta, która prowadziła samochód, została przewieziona do szpitala.
Na ulicy Frenzla wprowadzono ruch wahadłowy.
"Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze i dostosowanie prędkości do warunków jazdy" - informuje policja.
