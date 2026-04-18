W Bytomiu przy ulicy Frenzla przed godziną 14:00 doszło do wypadku samochodu osobowego. Ranna kobieta trafiła do szpitala.

Około godziny 13:25 z drogi zjechał Hyundai, który następnie uderzył w drzewo. 
Na miejscu pojawiła się straż pożarna, policja i ratownicy medyczni.

Kobieta, która prowadziła samochód, została przewieziona do szpitala.
Na ulicy Frenzla wprowadzono ruch wahadłowy.
"Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze i dostosowanie prędkości do warunków jazdy" - informuje policja. 

