W Bytomiu przy ulicy Frenzla przed godziną 14:00 doszło do wypadku samochodu osobowego. Ranna kobieta trafiła do szpitala.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Policja Śląska /

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Około godziny 13:25 z drogi zjechał Hyundai, który następnie uderzył w drzewo.

Na miejscu pojawiła się straż pożarna, policja i ratownicy medyczni.



Zdjęcie z miejsca wypadku / Policja Śląska /

Kobieta, która prowadziła samochód, została przewieziona do szpitala.

Na ulicy Frenzla wprowadzono ruch wahadłowy.

"Apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze i dostosowanie prędkości do warunków jazdy" - informuje policja.