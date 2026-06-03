Dlaczego rząd przedłuża strefę buforową na granicy z Białorusią mimo spadającej presji migracyjnej? Co wiadomo o sprawcach fałszywych alarmów, w tym w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego? Jakie są pierwsze efekty nowych przepisów drogowych i obowiązku noszenia kasków przez najmłodszych użytkowników rowerów oraz hulajnóg? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Czesława Mroczka, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA / Jakub Rutka / RMF24

Z wiceszefem MSWiA Czesławem Mroczkiem porozmawiamy m.in. o bezpieczeństwie polskiej granicy z Białorusią. Rząd właśnie przedłużył obowiązywanie strefy buforowej do końca sierpnia. Dlaczego, skoro - jak słyszymy od kilku tygodni - presja migracyjna spada? Zapytamy też o nowe dane dotyczące nielegalnych prób przekroczenia granicy oraz o kończące się prace przy kolejnych umocnieniach.

Wrócimy również do głośnej sprawy fałszywych alarmów, w tym ostatniego incydentu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Czy śledczy są blisko wyjaśnienia całej sprawy?

W rozmowie pojawi się także temat wielkiego pożaru lasu pod Wołominem. Co udało się ustalić śledczym?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video