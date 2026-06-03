Na przedmieściach szkockiego Inverness od kilku miesięcy papuga z gatunku aleksandretta obrożna niszczy samochody, wydziobując gumowe uszczelki i wycieraczki. Mieszkańcy są zaskoczeni, a eksperci bezradni wobec upodobań ptasiego wandala.
- Papuga aleksandretta obrożna od kilku miesięcy niszczy gumowe elementy samochodów na przedmieściach Inverness.
- Mieszkańcy próbują różnych sposobów ochrony aut, jednak ptak pozostaje nieuchwytny.
- Eksperci nie są pewni przyczyn jego zachowania.
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Od lutego właściciele aut w Inverness zmagają się z niecodziennym problemem. Papuga, która upodobała sobie gumowe elementy samochodów, regularnie atakuje uszczelki przy szybach i wycieraczki, powodując poważne straty.
Nie widziałam samego ptaka, ale widziałam, jakie szkody wyrządza - relacjonuje Cathleen MacKinnon, mieszkanka miasta, w rozmowie z BBC Radio Scotland. Słowo "papużka" teraz nie kojarzy się dobrze w Inverness - dodaje.
Niektórzy kierowcy próbują zabezpieczać swoje pojazdy plandekami, inni zostawiają na desce rozdzielczej gumowe węże, licząc, że odstraszą ptaka. Angus Chisholm z dzielnicy Lochardil opowiada: Załatwiła mi wszystkie cztery okna. Po prostu wyrywała z nich kawałki gumy i rzucała je za siebie - mówi w rozmowie z "The Inverness Courier". Zanim na drzewach pojawiły się liście, często można było zobaczyć, jak siedzi wysoko na gałęzi i czai się na jakieś auto. Teraz zlewa się z zielenią liści. Można ją usłyszeć, ale nie da jej zobaczyć - dodaje.