Na przedmieściach szkockiego Inverness od kilku miesięcy papuga z gatunku aleksandretta obrożna niszczy samochody, wydziobując gumowe uszczelki i wycieraczki. Mieszkańcy są zaskoczeni, a eksperci bezradni wobec upodobań ptasiego wandala.

Na przedmieściach szkockiego Inverness od kilku miesięcy papuga z gatunku aleksandretta obrożna niszczy samochody, wydziobując gumowe uszczelki i wycieraczki (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Papuga aleksandretta obrożna od kilku miesięcy niszczy gumowe elementy samochodów na przedmieściach Inverness.

Mieszkańcy próbują różnych sposobów ochrony aut, jednak ptak pozostaje nieuchwytny.

Eksperci nie są pewni przyczyn jego zachowania.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl . Bądź na bieżąco!

Od lutego właściciele aut w Inverness zmagają się z niecodziennym problemem. Papuga, która upodobała sobie gumowe elementy samochodów, regularnie atakuje uszczelki przy szybach i wycieraczki, powodując poważne straty.

Nie widziałam samego ptaka, ale widziałam, jakie szkody wyrządza - relacjonuje Cathleen MacKinnon, mieszkanka miasta, w rozmowie z BBC Radio Scotland. Słowo "papużka" teraz nie kojarzy się dobrze w Inverness - dodaje.

Niektórzy kierowcy próbują zabezpieczać swoje pojazdy plandekami, inni zostawiają na desce rozdzielczej gumowe węże, licząc, że odstraszą ptaka. Angus Chisholm z dzielnicy Lochardil opowiada: Załatwiła mi wszystkie cztery okna. Po prostu wyrywała z nich kawałki gumy i rzucała je za siebie - mówi w rozmowie z "The Inverness Courier". Zanim na drzewach pojawiły się liście, często można było zobaczyć, jak siedzi wysoko na gałęzi i czai się na jakieś auto. Teraz zlewa się z zielenią liści. Można ją usłyszeć, ale nie da jej zobaczyć - dodaje.