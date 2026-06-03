Center for World University Rankings (CWUR) opublikowało najnowszy ranking najlepszych uczelni świata na rok 2026. Na szczycie zestawienia ponownie znalazł się Harvard University. W zestawieniu nie zabrakło również polskich uczelni.

Uniwersytet Jagielloński / Shutterstock

Harvard University ponownie uznany za najlepszą uczelnię świata według CWUR 2026.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także MIT, Stanford, Cambridge i Oxford.

Najwyżej z polskich szkół wyższych uplasował się Uniwersytet Jagielloński (396. miejsce)

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Harvard na szczycie, amerykańskie uczelnie dominują

W najnowszej edycji Center for World University Rankings (CWUR) na rok 2026, Harvard University po raz kolejny potwierdził swoją dominację na światowej mapie nauki. To właśnie ta prestiżowa amerykańska uczelnia uzyskała najwyższe noty w kluczowych kategoriach, takich jak jakość badań naukowych, liczba cytowań publikacji, osiągnięcia absolwentów oraz reputacja akademicka.

Tuż za Harvardem uplasowały się inne znane uniwersytety ze Stanów Zjednoczonych: Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz Stanford University. W ścisłej czołówce znalazły się również dwie brytyjskie uczelnie - University of Cambridge i University of Oxford, które od lat należą do światowej elity szkolnictwa wyższego.

Ranking zdominowały uczelnie z USA. W pierwszej dziesiątce znalazły się dwie brytyjskie uczelnie. W pierwszej dwudziestce jest łącznie pięć uczelni spoza Stanów Zjednoczonych. Poza wspomnianymi już University of Cambridge i University of Oxford, które zajęły odpowiednio czwarte i piąte miejsce, w dwudziestce jest też University of Tokyo na miejscu trzynastym, University College London na dziewiętnastej pozycji oraz francuski PSL University na miejscu dwudziestym.

Polskie uczelnie w rankingu

W tegorocznym zestawieniu znalazły się też szkoły wyższe z Polski . Najwyżej sklasyfikowaną polską uczelnią został Uniwersytet Jagielloński, który uplasował się na 396. miejscu. Tuż za nim znalazł się Uniwersytet Warszawski (438. miejsce), a dalsze miejsca zajęły Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (627.), Politechnika Warszawska (762.) oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (807.).

W pierwszym tysiącu najlepszych uczelni wyższych znalazły się także: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (859.), Narodowe Centrum Badań Jądrowych (889.), Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (890.), Warszawski Uniwersytet Medyczny (908.) oraz Uniwersytet Wrocławski (941.).

Jak powstaje ranking CWUR?

Ranking Center for World University Rankings (CWUR) publikowany jest od 2012 roku i zyskał uznanie dzięki swojej niezależności oraz przejrzystym kryteriom oceny. W przeciwieństwie do wielu innych zestawień, CWUR nie opiera się na ankietach wypełnianych przez uczelnie ani na subiektywnych ocenach. Zamiast tego, twórcy rankingu analizują twarde dane dotyczące jakości kształcenia, osiągnięć absolwentów, poziomu badań naukowych oraz jakości kadry akademickiej.

Początkowo ranking obejmował jedynie 100 najlepszych uczelni świata, jednak z biegiem lat został rozszerzony. Od 2019 roku CWUR prezentuje już 2000 najlepszych instytucji spośród blisko 21 tysięcy analizowanych szkół wyższych z całego świata.