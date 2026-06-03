Miliony litrów lawy i deszcz popiołu

Erupcja Kilauea nie ograniczyła się jedynie do spektakularnych fontann lawy. W ciągu dziewięciu godzin wulkan wyrzucił w powietrze około 5,5 miliona metrów sześciennych lawy - ilość, która mogłaby wypełnić ponad pięć Stadionów Narodowych w Warszawie. Potoki rozżarzonej magmy spływały po zboczach wulkanu, a pyły i materiały wulkaniczne pokryły okolicę grubą warstwą.

Wulkan wyrzucił również w atmosferę ogromne ilości pyłu i gazów, które uniosły się na wysokość ponad 7,5 kilometra. Wokół Parku Narodowego Wulkanów Hawajskich spadł deszcz tefry - materiału piroklastycznego, który niczym śnieg pokrył domy, ulice i samochody, nawet te zaparkowane osiem kilometrów od krateru. Na ziemi osiadły także tzw. włosy Pele - niezwykle cienkie, złociste nitki szkła wulkanicznego, nazwane na cześć hawajskiej bogini wulkanów.