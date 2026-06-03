Wulkan Kilauea, jeden z najbardziej aktywnych na świecie, znów dał znać o swojej potędze. 1 czerwca, tuż po świcie, rozpoczął się 48. epizod erupcyjny, który na zawsze zapisze się w historii Hawajów. Potężne fontanny lawy wystrzeliły na 200 metrów, bijąc dotychczasowe rekordy, które utrzymywały się 40 lat.
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Już o godzinie piątej rano badacze z United States Geological Survey (USGS) obserwowali, jak fontanny lawy sięgają ponad 100 metrów. Jednak prawdziwy spektakl miał dopiero nadejść. Chwilę po godzinie szóstej, z północnego otworu wentylacyjnego krateru, lawa wystrzeliła na wysokość 200 metrów, bijąc dotychczasowy rekord utrzymujący się od czterech dekad.