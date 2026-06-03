Maja Chwalińska wygrała z Rosjanką Anną Kalinską mecz o półfinał wielkoszlemowego turnieju French Open 7:6 (7-3), 6:3. W półfinale zmierzy się albo z liderką światowego rankingu, Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Sznajder (23.).

/ YOAN VALAT / PAP/EPA

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Maja Chwalińska już na początku pojedynku została przełamana przez rywalkę, ale chwilę później odpowiedziała tym samym. Wygrała w sumie pięć kolejnych gemów z coraz bardziej zirytowaną Anną Kalinską, przez co prowadziła już 5:1.

Później miała nawet dwie piłki setowe, ale wyżej notowana tenisistka zdołała opanować nerwy, znalazła sposób na niecodzienną grę polskiej tenisistki i doprowadziła do wyrównania. Zwyciężczynię musiał wyłonić tie-break, w którym mniej błędów popełniła Polka, wygrywając 7-3.

W drugim secie Chwalińska kontynuowała dobrą grę. Dwukrotnie przełamała rywalkę, ale potem sama straciła serwis. Jednak w kolejnym gemie wróciła do swojej dobrej gry, kolejny raz przełamując Rosjankę, by potem znów dać się przełamać. Ostatecznie drugi set zakończył się wynikiem 6:3 dla Chwalińskiej.

Życiowy sukces Chwalińskiej

Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej jest odkryciem tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju, startując od kwalifikacji i ze 114. pozycji w światowym rankingu. Wcześniej tylko dwukrotnie wystąpiła w głównej drabince wielkoszlemowych zmagań, a raz - w 2022 roku w Wimbledonie - przebrnęła pierwszą rundę.

Po French Open pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA - awansuje w okolice 50. lokaty.

Trzy lata starsza Anna Kalinska obecnie zajmuje 24. pozycję w klasyfikacji tenisistek, a w przeszłości dotarła do 11. miejsca. Ma też za sobą znacznie więcej występów w Wielkim Szlemie, ale w ćwierćfinale grała dopiero po raz drugi - w 2024 roku na tym etapie pożegnała się z Australian Open. We French Open natomiast pierwszy raz przeszła poza drugą rundę.

Chwalińska w półfinale zagra albo z liderką rankingu światowego, Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Sznajder (23.).