Po zderzeniu ciężarówki z pociągiem dużych prędkości TGV policja zatrzymała 30-letniego Polaka. Kierowca ciężarówki został aresztowany za "umyślne naruszenie obowiązku bezpieczeństwa". W katastrofie w północnej Francji zginął 56-letni maszynista TGV, a około 15 osób zostało rannych. Ruch kolejowy na tej linii będzie wstrzymany przez co najmniej tydzień.

Zderzenie ciężarówki z pociągiem TGV na północy Francji / SAMEER AL-DOUMY/AFP/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Do wypadku doszło we wtorek o godz. 6:48. Pociąg TGV, jadący z prędkością około 130-140 km/godz. z Dunkierki do Paryża z 246 pasażerami na pokładzie, uderzył w ciężarówkę na przejeździe kolejowym między Bethune a Lens.

W katastrofie zginął 56-letni maszynista, a około 15 osób zostało rannych - podała agencja AFP.

Francuska prokuratura poinformowała po południu o zatrzymaniu polskiego kierowcy ciężarówki.

Prokuratura przekazała, że wszczęto śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu drogowym. 30-letni kierowca został aresztowany za "umyślne naruszenie obowiązku bezpieczeństwa".

Ciężarówka wiozła most wojskowy

Ciężarówka przewoziła do Francji "mobilny most wojskowy", który był wykorzystywany podczas ćwiczeń wojskowych w Belgii - poinformowała armia francuska. Kierowca jest cywilem.

Prezes Narodowego Towarzystwa Kolei Francuskich (SNCF) Jean Castex oświadczył, że ruch kolejowy na tej linii zostanie całkowicie wstrzymany przez co najmniej tydzień.