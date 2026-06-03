Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

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"Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje - przeciwnie, może być jeszcze większe!" - napisał Kosiniak-Kamysz na X.

Dodał, że sekretarz obrony USA Pete Hegseth otrzymał oficjalną propozycję od Warszawy. Chodzi o utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju.

"Bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a także silne sojusze" - dodał szef MON.

Amerykańska obecność wojskowa w Polsce

Obecność amerykańskich baz wojskowych w Polsce jest wynikiem współpracy w ramach NATO oraz dwustronnych porozumień między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Formalnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne, samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch, jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca.

Największe znaczenie mają obecnie: Powidz, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne i magazyn sprzętu wojskowego, oraz Redzikowo, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore. Ważnymi punktami są także Drawsko Pomorskie, Poznań (siedziba Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego USA), a także Żagań, Świętoszów, Skwierzyna, Toruń i Bolesławiec, gdzie stacjonują rotacyjnie amerykańskie brygady pancerne i jednostki wsparcia.

Obecność wojsk USA w Polsce ma charakter rotacyjny - żołnierze zmieniają się regularnie, a infrastruktura pozostaje własnością Polski. Wspólne ćwiczenia i szkolenia mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa regionu oraz zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych obu krajów.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Defence24 (maj 2026), w Polsce stacjonuje średniorocznie około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Polska jest trzecim krajem NATO w Europie pod względem liczby obecnych wojsk USA - więcej żołnierzy stacjonuje tylko w Niemczech (ok. 38 tys.) i we Włoszech (ok. 12 tys.).

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