Amerykańska obecność wojskowa w Polsce

Obecność amerykańskich baz wojskowych w Polsce jest wynikiem współpracy w ramach NATO oraz dwustronnych porozumień między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Formalnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne, samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch, jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca.

Największe znaczenie mają obecnie: Powidz, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne i magazyn sprzętu wojskowego, oraz Redzikowo, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore. Ważnymi punktami są także Drawsko Pomorskie, Poznań (siedziba Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego USA), a także Żagań, Świętoszów, Skwierzyna, Toruń i Bolesławiec, gdzie stacjonują rotacyjnie amerykańskie brygady pancerne i jednostki wsparcia.

Obecność wojsk USA w Polsce ma charakter rotacyjny - żołnierze zmieniają się regularnie, a infrastruktura pozostaje własnością Polski. Wspólne ćwiczenia i szkolenia mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa regionu oraz zwiększenie interoperacyjności sił zbrojnych obu krajów.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Defence24 (maj 2026), w Polsce stacjonuje średniorocznie około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Polska jest trzecim krajem NATO w Europie pod względem liczby obecnych wojsk USA - więcej żołnierzy stacjonuje tylko w Niemczech (ok. 38 tys.) i we Włoszech (ok. 12 tys.).



