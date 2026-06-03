Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
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"Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje - przeciwnie, może być jeszcze większe!" - napisał Kosiniak-Kamysz na X.
Dodał, że sekretarz obrony USA Pete Hegseth otrzymał oficjalną propozycję od Warszawy. Chodzi o utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju.
"Bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a także silne sojusze" - dodał szef MON.