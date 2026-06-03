​Rozpoczęty w środę po północy strajk generalny w Portugalii doprowadził do odwołania ponad 200 lotów. Protest sparaliżował również transport publiczny w największych miastach oraz zakłócił funkcjonowanie szpitali, urzędów i szkół. Co z lotami do Polski?

Paraliż komunikacyjny w Portugalii / Shutterstock

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W Portugalii trwa ogólnokrajowy strajk generalny , który już od wtorkowego wieczoru paraliżuje komunikację miejską w największych miastach.

Manuela Ribeiro, sekretarz generalna związku zawodowego STM, zrzeszającego pracowników urzędów ds. migracji i funkcjonariuszy straży granicznej, powiedziała, że członkowie STM również przyłączyli się do 24-gdzinnego strajku generalnego.

Do widocznych w ostatnich dniach na lotniskach długich kolejek przy odprawie pasażerów, spowodowanych brakami kadrowymi, od poniedziałku dołączył strajk strażników granicznych, a obecnie także strajk generalny - dodała Ribeiro.

Według informacji, które uzyskała PAP w spółce ANA, operatora portugalskich lotnisk, wśród odwołanych przed południem rejsów nie ma lotów do Polski.

"W związku z trwającym w środę strajkiem generalnym pasażerowie przed udaniem się na lotnisko powinni wcześniej skontaktować się z przewoźnikiem w celu potwierdzenia realizacji rejsu" - przekazał operator portugalskich lotnisk.

Strajk generalny w całej Portugalii

Z powodu strajku generalnego w całej Portugalii w środę występuje paraliż na większości linii kolejowych, w rejonie Lizbony, Porto i Coimbry, a także na trasach dalekobieżnych. Odwołano też większość statków kursujących na rzece Tag w stołecznej aglomeracji. W Lizbonie nie działa też metro.

W strajku generalnym bierze udział ponad 85 proc. pracowników urzędów, personelu szpitalnego oraz szkół. W zdecydowanej większości portugalskich placówek oświatowych w środę nie odbyły się lekcje.

Uczestnicy środowego strajku protestują przeciwko planowanym przez rząd premiera Luisa Montenegro zmianom w kodeksie pracy. Według związkowców nowe przepisy osłabią ochronę pracowników oraz pogorszą warunki zatrudnienia. Jednym z postulatów jest odstąpienie rządu od planu ograniczenia prawa do strajku.

