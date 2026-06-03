Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję I instancji o umorzeniu sprawy o zniesławienie europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Sprawa trafi do ponownego rozpoznania przez sąd.

Krzysztof Brejza / Tomasz Gzell / PAP

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Sprawa dotyczy słów lidera PiS-u, który odnosząc się do Krzysztofa Brejzy, stwierdził: "Znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw". Te słowa Jarosława Kaczyńskiego padły na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa w marcu 2024 r.

Sprawa o zniesławienie europosła KO toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia od jesieni ub.r. Pod koniec stycznia została umorzona ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu.

O tym, że w środę warszawski sąd okręgowy uchylił wyrok I instancji, poinformowała PAP reprezentująca europosła KO mecenas Dorota Brejza (prywatnie jego żona).

Jarosław Kaczyński / Tomasz Gzell / PAP

Nagranie ustnego uzasadnienia tego orzeczenia zostało opublikowane przez Krzysztofa Brejzę na portalu X. Sędzia Magdalena Roszkowska-Matusik wskazała, że "podniesione w apelacji zarzuty i ich argumentacja są logiczne i przekonujące, w przeciwieństwie do tej argumentacji, która została zawarta w części motywacyjnej wyroku I instancji która nie jest wolna od wzajemnych sprzeczności".



Sędzia podkreśliła, że "ustawodawca nie pozostawił orzekania co do stopnia społecznej szkodliwości czynu w swobodnej ocenie sądu". Jak dodała, w art. 115 Kodeksu karnego określone zostały "kwantyfikatory tej oceny", a sposób sformułowania tego przepisu wskazuje, że dokonując oceny, sąd ma obowiązek wziąć pod uwagę wszystkie z nich, chyba że któryś z nich nie odnosi się do znamion danego przestępstwa.

