Lionel Messi, uznawany za jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu, został uhonorowany Nagrodą Księżniczki Asturii w kategorii sportu. To prestiżowe wyróżnienie przyznano mu w środę. Rok wcześniej nagrodę otrzymała amerykańska tenisistka Serena Williams.

Lionel Messi laureatem Nagrody Księżniczki Asturii w kategorii sportu / Shutterstock

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Messi, obecnie zawodnik amerykańskiego Interu Miami, przez 17 sezonów reprezentował barwy FC Barcelony, z którą czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, dziewięć razy zdobywał mistrzostwo Hiszpanii (La Liga) oraz siedem razy sięgał po Puchar Króla.

Po opuszczeniu Barcelony grał także w Paris Saint-Germain, gdzie dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Francji.

W 2022 roku poprowadził reprezentację Argentyny do mistrzostwa świata.

Nagroda Księżniczki Asturii to jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych w Hiszpanii. Wysokość nagrody wynosi 50 tysięcy euro (ok. 212,4 tys. zł).

Co roku wręczana jest w ośmiu kategoriach, m.in. sportu, sztuki, literatury i nauki. Uroczysta gala odbywa się jesienią w Oviedo na północy kraju, a przewodniczy jej hiszpańska księżniczka Leonor.

W gronie wybitnych sportowców

Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Księżniczki Asturii w kategorii sportu znaleźli się m.in. hiszpański tenisista Rafael Nadal, kierowca rajdowy Carlos Sainz, amerykańska narciarka Lindsey Vonn, olimpijska reprezentacja uchodźców, nowozelandzka drużyna rugby oraz polski himalaista Krzysztof Wielicki, wyróżniony w 2018 roku.