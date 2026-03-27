Śmigłowiec należał do firmy Airborne Aviation, która na swojej stronie internetowej reklamuje "wycieczki pełne wrażeń dla poszukiwaczy mocnych wrażeń" po malowniczych wodospadach, kanionach i plażach wyspy.

Loty helikopterem to popularny sposób zwiedzania wyspy Kauai, zwaną "Wyspą Ogrodów", na której Steven Spielberg nakręcił w 1993 r. "Park Jurajski".

Jak wynika z informacji zamieszczonych na witrynie firmy, 50-minutowa wycieczka śmigłowcem nad wyspą kosztuje 348 dolarów od osoby.

BBC przypomina, że to kolejny śmiertelny wypadek na Kauai z udziałem śmigłowca turystycznego. Trzy osoby zginęły w lipcu 2024 roku, gdy rozbił się śmigłowiec innej firmy turystycznej.