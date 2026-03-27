Trzy osoby zginęły w katastrofie helikoptera u wybrzeży hawajskiej wyspy Kauai. Maszyna należała do firmy Airborne Aviation, organizującej loty dla turystów, którzy chcą zobaczyć z góry wyspę, na której Steven Spielberg nakręcił "Park Jurajski".
- Śmigłowiec z turystami rozbił się niedaleko plaży Kalalau na wyspie Kauai.
- Na pokładzie było pięć osób - pilot i czworo pasażerów; dwie osoby przeżyły.
- Firma Airborne Aviation organizuje loty turystyczne nad malownicze miejsca wyspy, w tym te znane z filmu "Park Jurajski".
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.
Jak poinformowała policja, na pokładzie helikoptera oprócz pilota znajdowało się czworo pasażerów. Dwie osoby, które przeżyły, zostały przewiezione do szpitala. Władze nie zidentyfikowały jeszcze trójki ofiar.
Do katastrofy śmigłowca doszło około 100 metrów od plaży Kalalau.