Duży pożar w Śląskiem

Pożar wybuchł w hali firmy produkującej kostkę brukową w miejscowości Aleksandria Pierwsza w Śląskiem. Na miejsce zadysponowano 16 zastępów straży pożarnej. Zgłoszenie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Pali się hala firmy produkującej kostkę brukową w miejscowości Aleksandria Pierwsza w rejonie Częstochowy. Wewnątrz znajdują się maszyny.
Jak informują strażacy, płonąca hala ma wymiary 180 m na 45 m.
Na miejsce zadysponowano 16 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych.
