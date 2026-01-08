Pożar wybuchł w hali firmy produkującej kostkę brukową w miejscowości Aleksandria Pierwsza w Śląskiem. Na miejsce zadysponowano 16 zastępów straży pożarnej. Zgłoszenie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie pożaru przesłane na Gorącą Linię RMF FM / Gorąca Linia RMF FM

Duży pożar w Śląskiem

Pali się hala firmy produkującej kostkę brukową w miejscowości Aleksandria Pierwsza w rejonie Częstochowy. Wewnątrz znajdują się maszyny.

Jak informują strażacy, płonąca hala ma wymiary 180 m na 45 m.

Na miejsce zadysponowano 16 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych.